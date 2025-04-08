В Калининграде состоялись «Чтения победы»

Утром 6 апреля 1945 г. штурмовые отряды РККА, в том числе с бойцами, участвовавшими в Сталинградской битве, начали наступление на Кенигсберг, прорывая оборону небольшими группами. К вечеру того дня удалось перерезать железнодорожное сообщение между Кенигсбергом и Пиллау (сейчас Балтийск), где располагался порт. Были попытки контратаки на протяжении 7 апреля, но Красная армия продолжала наступать, а немецкие солдаты начали сдаваться в плен. РККА захватила порт, вокзал, несколько промышленных объектов города. На следующий день 8 апреля Василевский поставил ультиматум о сдаче города, но комендант города генерал Отто фон Ляш его отверг. В итоге к вечеру 9 апреля город почти целиком оказался под контролем Красной армии, оставшиеся нацистские солдаты сдались. В операции с советской стороны погибли 3700 солдат и офицеров, с немецкой – до 42 000 человек, еще более 93 000 человек попали в плен, в том числе фон Ляш. По итогам Потсдамской конференции в октябре 1945 г. Восточная Пруссия была разделена, ее треть вместе с Кенигсбергом перешла Советскому Союзу.