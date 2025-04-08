В Калининграде состоялись «Чтения победы»Они были посвящены советскому флоту в годы Великой Отечественной войны
В Калининграде 7 апреля прошли «Чтения победы», посвященные советскому флоту и его героям в годы Великой Отечественной войны. Калининград стал третьим городом, где в преддверии 9 мая проходят «Чтения победы» – до него были Москва и Волгоград. 7 апреля для региона особая дата – в этот день в 1946 г. вышел указ президиума Верховного Совета СССР об образовании Кенигсбергской области (нынешнее название регион получил 4 июля того же года). А с 6 по 9 апреля 1945 г. проходила Кенигсбергская операция, когда советские войска штурмовали столицу Восточной Пруссии.
В калининградском кинотеатре «Заря» 7 апреля артисты МХТ им. Чехова и Калининградского областного драмтеатра, Калининградской областной филармонии и Ансамбля песни и пляски Балтийского флота в стихах, выдержках из дневников и военных песнях рассказывали историю советского флота в годы Великой Отечественной войны. К примеру, они вспоминали первый день войны. В три ночи 22 июня 1941 г. военно-воздушные силы нацистской Германии совершили авианалеты на главную базу Черноморского флота в Севастополе и город Измаил. Через шесть минут после этого начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолетам, которые вторглись в пространство Советского Союза. Это был первый боевой приказ дать отпор нацистам, напавшим на страну.
Вспоминали актеры и историю создания песни «Вечер на рейде» с известными каждому строчками: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой». Летом 1941 г. фронт приближался к Ленинграду, вокруг города строили укрепления, проводилась эвакуация. Композитор Василий Соловьев-Седой долго не хотел уезжать из города и вместе с другими жителями города выходил на субботники в порту. В один из вечеров композитор услышал мелодию, звучавшую с одного из кораблей, и сказал своему приятелю поэту Александру Чуркину, что было бы здорово написать песню про этот вечер. Поэт за ночь сочинил стихи, и на следующий день Чуркин и Соловьев-Седой исполнили песню – в последний вечер перед их отъездом из города в эвакуацию.
Говорили в ходе чтений и о Кенигсбергской операции. Актеры МХТ читали очерк Александра Твардовского «Кенигсберг» и стихи про Василия Теркина. Писатель участвовал в Восточно-Прусской операции. Теркина Твардовский дописывал уже в Кенигсберге и в Тапиау (сейчас Гвардейск Калининградской области). «Скучный климат заграничный, чуждый край краснокирпичный, но война сама собой, и земля дрожит привычно, хрусткий щебень черепичный отряхая с крыш долой... Мать-Россия, мы полсвета у твоих прошли колес, позади оставив где-то рек твоих раздольный плес», – читали артисты со сцены.
Проект «Чтения победы», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, стартовал в декабре 2024 г. В серии публичных мероприятий актеры театра и кино, музыканты и общественные деятели рассказывают о подвигах солдат и тех, кто был в тылу, во время войны. Первое мероприятие прошло в Москве на станции метро «Маяковская» – в годовщину контрнаступления под Москвой. Одной из тем того мероприятия была и роль московского метро, которое во время войны было в том числе и бомбоубежищем. Тогда в метро прозвучали произведения Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина и других писателей и поэтов в исполнении российских актеров. Выступали на мероприятии актеры Театра МОСТ и хор Сретенского монастыря. Вторые чтения прошли 10 марта на территории музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде. Здесь произведения о войне звучали в исполнении артистов Театра имени Евгения Вахтангова.
К 80-й годовщине Кенигсбергской операции в Калининграде запланирована отдельная серия памятных мероприятий, в том числе церемония возложения венков к братской могиле 1200 воинов 11-й Гвардейской армии, погибших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 г. В 1945 г. операция по прорыву Кенигсбергского укрепрайона велась силами 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского. В штурме участвовали 106 000 солдат Красной армии, в городе же на тот момент было 130 000 немецких солдат и офицеров. Бомбардировка Кенигсберга проводилась советской авиацией в 1941 г. и в 1944 г. британскими ВВС. К весне 1945 г. большая часть города была в руинах.
Утром 6 апреля 1945 г. штурмовые отряды РККА, в том числе с бойцами, участвовавшими в Сталинградской битве, начали наступление на Кенигсберг, прорывая оборону небольшими группами. К вечеру того дня удалось перерезать железнодорожное сообщение между Кенигсбергом и Пиллау (сейчас Балтийск), где располагался порт. Были попытки контратаки на протяжении 7 апреля, но Красная армия продолжала наступать, а немецкие солдаты начали сдаваться в плен. РККА захватила порт, вокзал, несколько промышленных объектов города. На следующий день 8 апреля Василевский поставил ультиматум о сдаче города, но комендант города генерал Отто фон Ляш его отверг. В итоге к вечеру 9 апреля город почти целиком оказался под контролем Красной армии, оставшиеся нацистские солдаты сдались. В операции с советской стороны погибли 3700 солдат и офицеров, с немецкой – до 42 000 человек, еще более 93 000 человек попали в плен, в том числе фон Ляш. По итогам Потсдамской конференции в октябре 1945 г. Восточная Пруссия была разделена, ее треть вместе с Кенигсбергом перешла Советскому Союзу.