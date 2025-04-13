Студенческий полк. Как Московский автомеханический институт учил и помогал фронту

Студенческий полк. Как Московский автомеханический институт учил и помогал фронтуВ вузе восстанавливали трофейную технику и разрабатывали новые материалы
В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с Министерством науки и высшего образования России начинают серию публикаций о работе советских вузов в годы Великой Отечественной войны. Московский автомеханический институт (МАМИ, сейчас – Московский политехнический университет), как и многие столичные предприятия, пережил эвакуацию на восток, однако не только не растерял научно-исследовательский потенциал, но и продолжил совершенствовать автомобильную промышленность для нужд фронта.
Военный быт
К началу войны специалистов в МАМИ готовили два факультета: автотракторный и механико-технологический. Обучение велось в здании на Большой Семеновской, 38, где сейчас располагается главный корпус Политеха, а также на Московском автозаводе имени И. В. Сталина (впоследствии – завод имени Лихачева, ЗИЛ). После первых авианалетов в вузе было установлено дежурство ответственных преподавателей, которые круглосуточно держали связь со штабом противовоздушной обороны. Также при институте был создан запас строительных материалов для оперативного ремонта.
В тот момент столица переживала большие трудности с топливом, запасы которого пополнялись в основном за счет дров. Поэтому весной 1942 г. пять студенческих бригад МАМИ приступили к лесозаготовке в деревне Лютово Ярославской области. Помимо рубки и распиловки деревьев они разбили огород, держали двух коров, солили огурцы, квасили капусту и отправляли в столовую МАМИ.
Институт старался обеспечивать себя всем необходимым. Для подсобного хозяйства МАМИ были выделены 33 га около станции «Балабаново» (90 км от Москвы), а также две лошади, 15 телок и 20 поросят. Студенты засеяли землю картофелем, свеклой, морковью, овсом, гречихой, горохом, ячменем и просом, а также построили свинарник и скотный двор.
Между Москвой и Барнаулом
В октябре 1941 г. в Москве было объявлено осадное положение. Всесоюзный комитет по делам высшей школы принял решение об эвакуации МАМИ в Миасс (Челябинская область). Документы, архив и личные дела были частично упакованы для отправки, а секретные материалы сожжены. В Москве остались только громоздкие стенды, два трактора ЧТЗ, один трактор «Фордзон» и два полуторатонных газогенераторных автомобиля, требовавшие капитального ремонта.
В Миассе, куда прибыли преподаватели и около 150 студентов, необходимых условий для учебы не оказалось, поэтому 15 февраля 1942 г. институт был переброшен в Барнаул (Алтайский край), где его объединили с эвакуированным туда же Запорожским институтом Наркомсредмаша.
Однако уже в конце декабря 1941 г. МАМИ начал восстанавливать работу в столице. На тот момент в нем числилось 300 студентов на дневном отделении и 110 на вечернем. К 5 марта 1942 г. за счет приема обучающихся из других вузов отделения разрослись до 631 и 227 студентов соответственно. В основном это были девушки (70%).
При институте были организованы шестимесячные подготовительные курсы, на которые принимались ребята после девятого класса. В 1943-1944 учебном году студентов в вуз зачисляли без вступительных экзаменов. К началу 1944-1945-го в МАМИ обучалось уже более 1500 человек. Производственная практика велась на автозаводе имени И. В. Сталина, где студенты работали по восемь часов в день. Почти все выпускники распределялись по заводам Наркомсредмаша.
Дополнительная нагрузка
С марта 1942 г. в МАМИ была организована система всеобщего военного обучения, через которую прошли все студенты института – как военнообязанные (с 1925 г. рождения и старше), так и юноши с ограниченной годностью. Занятия вела кафедра военной подготовки, а экзамены и зачеты принимала специальная комиссия. В 1943-1944 учебном году в институте была введена новая программа – по военной подготовке лейтенантов автомобильных войск.
В ноябре 1941 г. Моссовет принял решение о передаче институту авторемонтного завода № 9 «для обслуживания профессорско-преподавательским составом». Сотрудники работали в свободное от занятий время. Был создан экспериментальный цех по изучению износа автомашин, освоению трофейных и новых американских аппаратов.
Оборонные задачи
С 1941 г. ученые МАМИ переключились на выполнение оборонных заданий, в основном связанных с автомобильной тематикой. При институте был создан сектор трофейных машин, где велась работа по восстановлению электрооборудования автомобилей, которые после ремонта отправлялись на фронт. Все работы выполнялись по заданиям Главного автобронетанкового управления Красной армии (ГАБТУ КА).
Актуальнейшими темами стали перевод лигроинового трактора С-60 на керосин, бензиновых автодвигателей на смеси лигроина с бензином, определение свойств германских топлив и масел и подбор их заменителей для трофейных машин, а также испытания скипидара как пускового топлива для газогенераторных двигателей. Кроме того, инженеры вуза анализировали материалы ответственных деталей трофейных автомобилей и искали рецепты изготовления эмалита (защитное покрытие) для путевого ремонта фюзеляжа самолетов.
Судьба добровольцев
В июле 1941 г. во 2-ю дивизию народного ополчения Сталинского района Москвы записались 14 преподавателей и 54 студента МАМИ. Их судьба сложилась по-разному. Например, преподаватель истории, философии и марксизма-ленинизма Карл Лопяло стал комиссаром разведбатальона и погиб уже 10 октября в окружении под Вязьмой. Воевали и оба его сына. Со старшим, тоже Карлом, впоследствии известным советским художником и архитектором, преподаватель-комиссар успел дважды встретиться у железнодорожной станции Дорогобуж (ныне Сафоново) в Смоленской области. От этих встреч остались фотографии и портрет Лопяло, нарисованный на бересте.
Студент МАМИ Валентин Лаврентьев записался в ополченцы, однако в августе 1941 г. его отправили учиться военной специальности. После окончания курсов радистов-пулеметчиков юношу назначили командиром отделения учебного радиовзвода, а затем радиоспециалистом в отдельный батальон связи при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. Лаврентьев неоднократно подавал рапорты об отправке на фронт, но его умения были нужнее в тылу. После войны студент восстановился в МАМИ и работал по специальности, а также несколько лет возглавлял Совет ветеранов 2-й дивизии народного ополчения.