Студенческий полк. Как Московский автомеханический институт учил и помогал фронту

При институте были организованы шестимесячные подготовительные курсы, на которые принимались ребята после девятого класса. В 1943-1944 учебном году студентов в вуз зачисляли без вступительных экзаменов. К началу 1944-1945-го в МАМИ обучалось уже более 1500 человек. Производственная практика велась на автозаводе имени И. В. Сталина, где студенты работали по восемь часов в день. Почти все выпускники распределялись по заводам Наркомсредмаша.