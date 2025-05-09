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Белоусов дал приказ о проведении салютов 9 мая

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении праздничных салютов в честь Дня Победы вечером 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В документе указано, что 9 мая в 22:00 по местному времени в российских городах запустят праздничные салюты тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверка. Уточняется, что салюты пройдут в Москве, в Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В Москве завершился парад Победы на Красной площади. Среди тех, кто прошел по Красной площади, – расчет участников специальной военной операции: 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Во главе их строя шли Герои России подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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