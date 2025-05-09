Белоусов дал приказ о проведении салютов 9 мая
Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении праздничных салютов в честь Дня Победы вечером 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
В документе указано, что 9 мая в 22:00 по местному времени в российских городах запустят праздничные салюты тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверка. Уточняется, что салюты пройдут в Москве, в Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
В Москве завершился парад Победы на Красной площади. Среди тех, кто прошел по Красной площади, – расчет участников специальной военной операции: 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Во главе их строя шли Герои России подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.