Белоусов дал приказ о проведении салютов 9 мая

В документе указано, что 9 мая в 22:00 по местному времени в российских городах запустят праздничные салюты тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверка. Уточняется, что салюты пройдут в Москве, в Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.