Путин поднял тост за поколение победителей и процветание народов
В Кремле во время торжественного приема глав иностранных делегаций президент РФ Владимир Путин поднял тост в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов», – сказал Путин.
В своем обращении глава государства отметил особую значимость Дня Победы не только для России и стран СНГ, где практически каждая семья хранит память о войне, но и для всего мирового сообщества. Он выразил признательность иностранным гостям, прибывшим разделить этот праздник.