В ации «Бессмертный полк» в Петербурге приняли участие 1,1 млн человек

Акцию «Бессмертный полк» провели в разных странах: Германии, Греции, Грузии, Армении, Бишкеке, Мексике, Болгарии, Молдавии и т.д. 8 мая акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была проведена на территории российского посольства в Вашингтоне. В акции приняли участие около 200 человек.