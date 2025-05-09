В ации «Бессмертный полк» в Петербурге приняли участие 1,1 млн человек

В ации «Бессмертный полк» в Петербурге приняли участие 1,1 млн человекПервым по Невскому проспекту проехал ретроавтомобиль с золотой звездой
На акцию «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге вышли 1,1 млн человек, сообщает пресс-служба городского правительства.
«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Первым по Невскому проспекту проехал исторический автомобиль с золотой звездой города-героя Ленинграда. Машину сопровождала рота почетного караула. На ретроавтомобилях возглавляли колонну ветераны, блокадники и участники специальной военной операции. Замыкали шествие представители всех 16 республик Советского Союза.
Акцию «Бессмертный полк» провели в разных странах: Германии, Греции, Грузии, Армении, Бишкеке, Мексике, Болгарии, Молдавии и т.д. 8 мая акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была проведена на территории российского посольства в Вашингтоне. В акции приняли участие около 200 человек.