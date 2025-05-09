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В ации «Бессмертный полк» в Петербурге приняли участие 1,1 млн человек

Первым по Невскому проспекту проехал ретроавтомобиль с золотой звездой
Ведомости

На акцию «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге вышли 1,1 млн человек, сообщает пресс-служба городского правительства.

«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Первым по Невскому проспекту проехал исторический автомобиль с золотой звездой города-героя Ленинграда. Машину сопровождала рота почетного караула. На ретроавтомобилях возглавляли колонну ветераны, блокадники и участники специальной военной операции. Замыкали шествие представители всех 16 республик Советского Союза.

Акцию «Бессмертный полк» провели в разных странах: Германии, Греции, Грузии, Армении, Бишкеке, Мексике, Болгарии, Молдавии и т.д. 8 мая акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была проведена на территории российского посольства в Вашингтоне. В акции приняли участие около 200 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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