Посольство РФ в США провело акции Бессмертный полк и «Сад памяти»

«Мы собрались, чтобы почтить память наших родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Тех, кто погиб, не увидев Дня Победы, и тех, кто вернулся и восстанавливал страну. Инициатива бессмертного полка важна как раз тем, что не дает придать забвению подвиг советского воина-освободителя, героической и легендарной Красной армии, сломавшей хребет нацистской машине смерти и спасшей народы Европы, где сегодня активно пытаются переписать историю, – сказал Дарчиев. – Да, 80 лет спустя приходится признать, что нацизм, поверженный в победном 45-м, вновь прорастает на европейской почве, встраиваясь в официальную идеологию и политику в виде агрессивной русофобии и человеконенавистничества».