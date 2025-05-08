Посольство РФ в США провело акции Бессмертный полк и «Сад памяти»Мероприятия прошли в рамках празднования 80-летия Победы
Акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была проведена на территории российского посольства в Вашингтоне, передает корреспондент «Ведомостей».
Сотрудники посольства РФ в США и члены их семей, представители дипмиссий государств бывшего Советского Союза, а также соотечественники с фотографиями родных, участвовавших в войне, торжественно прошли по территории дипмиссии.
В акции приняли участие около 200 человек.
Мероприятие началось поздравительной речью посла России в США Александра Дарчиева.
«Мы собрались, чтобы почтить память наших родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Тех, кто погиб, не увидев Дня Победы, и тех, кто вернулся и восстанавливал страну. Инициатива бессмертного полка важна как раз тем, что не дает придать забвению подвиг советского воина-освободителя, героической и легендарной Красной армии, сломавшей хребет нацистской машине смерти и спасшей народы Европы, где сегодня активно пытаются переписать историю, – сказал Дарчиев. – Да, 80 лет спустя приходится признать, что нацизм, поверженный в победном 45-м, вновь прорастает на европейской почве, встраиваясь в официальную идеологию и политику в виде агрессивной русофобии и человеконенавистничества».
Дарчиев подчеркнул, что противостоять этим «силам зла и воинствующей бесовщине» можно только вместе, как в свое время встали на защиту Родины все народы Советского Союза, и боролись с врагом плечом к плечу.
«Вспомним и опыт антигитлеровской коалиции, который особенно востребован сейчас, имея ввиду возвращение к нормальности, основанной на здравом смысле отношений России и США, как великих держав, ответственных за стабильность и безопасность во всем мире», – добавил посол.
Дарчиев также поблагодарил участников бессмертного полка, который соотечественники провели в минувшие выходные в американской столице.
«Отдельные слова благодарности вам, дорогие соотечественники, за то, что вы не побоялись открыто пройти 3 мая бессмертным полком, несмотря на угрозы и попытки провокации от Белого дома до мемориала Второй мировой войны, – сказал он. – Мы теперь пройдем сообща одной большой колонной по российской земле, здесь, в Вашингтоне, продемонстрировав нашу решимость стоять до конца, отстаивая правду о Великой Отечественной войне и передавая ее будущим поколениям. Никто не забыт, ничто не забыто и не прощено».
Мероприятие завершилось концертом учащихся школы при дипмиссии, которые читали стихи и исполняли песни о войне .
Также в посольстве провели акцию «Сад памяти», высадив сирень, которая в России является одним из символов Победы в Великой Отечественной войне.
Около 150 человек прошли маршем от Белого дома по центральным улицам американской столицы до мемориала Второй Мировой войны, у которого они возложили венки и цветы. А также для участников выступил оркестр.
Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пройти по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Акцию «Сад памяти» проводят с 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина и инициативе ряда патриотических организаций.
Цель акции – ежегодно высаживать 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Зеленые памятники символизируют подвиг героев, укрепляют связь поколений и способствуют восстановлению лесов. За пять лет к акции присоединились миллионы добровольцев из 78 стран, посадив более 130 млн деревьев.