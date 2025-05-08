Газета
Телеграм
/ Политика

Посольство РФ в США провело акции Бессмертный полк и «Сад памяти»

Мероприятия прошли в рамках празднования 80-летия Победы
Людмила Чернова
Людмила Чернова / «Ведомости»
Людмила Чернова / «Ведомости»

Акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была проведена на территории российского посольства в Вашингтоне, передает корреспондент «Ведомостей».

Сотрудники посольства РФ в США и члены их семей, представители дипмиссий государств бывшего Советского Союза, а также соотечественники с фотографиями родных, участвовавших в войне, торжественно прошли по территории дипмиссии.

В акции приняли участие около 200 человек.

Мероприятие началось поздравительной речью посла России в США Александра Дарчиева.

«Мы собрались, чтобы почтить память наших родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Тех, кто погиб, не увидев Дня Победы, и тех, кто вернулся и восстанавливал страну. Инициатива бессмертного полка важна как раз тем, что не дает придать забвению подвиг советского воина-освободителя, героической и легендарной Красной армии, сломавшей хребет нацистской машине смерти и спасшей народы Европы, где сегодня активно пытаются переписать историю, – сказал Дарчиев. – Да, 80 лет спустя приходится признать, что нацизм, поверженный в победном 45-м, вновь прорастает на европейской почве, встраиваясь в официальную идеологию и политику в виде агрессивной русофобии и человеконенавистничества».

Дарчиев подчеркнул, что противостоять этим «силам зла и воинствующей бесовщине» можно только вместе, как в свое время встали на защиту Родины все народы Советского Союза, и боролись с врагом плечом к плечу.

Людмила Чернова / «Ведомости»
1  / 7

Людмила Чернова / «Ведомости»

«Вспомним и опыт антигитлеровской коалиции, который особенно востребован сейчас, имея ввиду возвращение к нормальности, основанной на здравом смысле отношений России и США, как великих держав, ответственных за стабильность и безопасность во всем мире», – добавил посол.

Дарчиев также поблагодарил участников бессмертного полка, который соотечественники провели в минувшие выходные в американской столице.

«Отдельные слова благодарности вам, дорогие соотечественники, за то, что вы не побоялись открыто пройти 3 мая бессмертным полком, несмотря на угрозы и попытки провокации от Белого дома до мемориала Второй мировой войны, – сказал он. – Мы теперь пройдем сообща одной большой колонной по российской земле, здесь, в Вашингтоне, продемонстрировав нашу решимость стоять до конца, отстаивая правду о Великой Отечественной войне и передавая ее будущим поколениям. Никто не забыт, ничто не забыто и не прощено».

Мероприятие завершилось концертом учащихся школы при дипмиссии, которые читали стихи и исполняли песни о войне .

Также в посольстве провели акцию «Сад памяти», высадив сирень, которая в России является одним из символов Победы в Великой Отечественной войне.

3 мая акция «Бессмертный полк» впервые за шесть лет прошла в очном формате в Вашингтоне.

Около 150 человек прошли маршем от Белого дома по центральным улицам американской столицы до мемориала Второй Мировой войны, у которого они возложили венки и цветы. А также для участников выступил оркестр.

Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пройти по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Акцию «Сад памяти» проводят с 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина и инициативе ряда патриотических организаций.

Цель акции – ежегодно высаживать 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Зеленые памятники символизируют подвиг героев, укрепляют связь поколений и способствуют восстановлению лесов. За пять лет к акции присоединились миллионы добровольцев из 78 стран, посадив более 130 млн деревьев.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных