Бывший президент «Ростелекома» Калугин стал замминистра связи

Бывший президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций России. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном в пятницу, 31 марта, премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В соответствии с уставом ведомства руководитель Минкомсвязи может иметь семь заместителей, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя.

Ранее источник «Интерфакса» утверждал, что в Минэкономразвития Калугин может заняться вопросами импортозамещения и реализацией доктрины информационной безопасности.

Сергей Калугин руководил «Ростелекомом» с марта 2013 г. Его контракт был двухлетним, но в 2015 г. был продлен до марта 2018 г. Однако он решил досрочно покинуть свой пост, и в конце февраля текущего года была подписана правительственная директива о его отставке.

В начале марта совет директоров «Ростелекома» назначил президентом компании бывшего зампреда правления банка ВТБ Михаила Осеевского.

Уход Калугина с поста президента «Ростелекома» два источника «Ведомостей», близкие к компании, в конце февраля связывали с его нежеланием увеличивать долю оператора в «Т2 РТК холдинге» (работает под брендом Tele2). В нем «Ростелекому» принадлежит 45%.

ВТБ, который явлется одним из крупнейших кредиторов «Ростелекома», также партнер компании в «Т2 РТК холдинг». Человек, близкий к одному из акционеров госоператора, рассказывал «Ведомостям», что банк планирует совершить сделку по продаже Tele2 «Ростелекому». Однако председатель правления ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что банк «на данном этапе» не обсуждает вопрос о продаже пакета в операторе «Ростелекому».

Осеевский в начале марта подчеркивал, что «Ростелеком» рассматривает возможность взять под контроль «Т2 РТК холдинг», но это не приоритетный вопрос, главное – повысить эффективность инвестиций. Также он отмечал, что «Ростелеком» не будет доводить свое участие в Tele2 до 100%.