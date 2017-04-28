Отношение к мигрантам в России ухудшается – «Левада-центр»

Отношение россиян к мигрантам за 10 лет ухудшилось, следует из опроса «Левада-центра». 32% опрошенных полагают, что мигранты, как правило, – малообразованные люди, способные только на неквалифицированный труд, 10 лет назад так считали 28% респондентов. При этом сократилось число тех, кто называет мигрантов трудолюбивыми людьми, готовыми много работать (с 30 до 26%), и кормильцами, заботящимися о своих семьях (с 38 до 25%). 67% россиян считают, что правительству необходимо попытаться ограничить приток приезжих – максимума этот показатель достигал в октябре 2013 г. (78%) и в марте 2016 г. (80%). Изменилось и отношение к выходцам из конкретных стран: так, число респондентов, плохо относящихся к мигрантам с Украины, выросло с 9 до 19%, из Белоруссии – с 8 до 13%, из республик Средней Азии – с 31 до 38%, зато немного улучшилось отношение к трудовым мигрантам из стран Закавказья (см. график).

У каждого второго россиянина отмечается нетерпимое отношение к какой-либо категории трудовых мигрантов, другая половина опрошенных относится к ним толерантно, говорит сотрудник «Левада-центра» Карина Пипия. Хуже всего россияне относятся к мигрантам с Северного Кавказа и из стран Средней Азии, за 10 лет значительно выросла неприязнь к приезжим с Украины. При этом изменение отношения к мигрантам коррелирует с отношением россиян к государствам, откуда они выехали, т. е. «мигрантофобия» вызвана в том числе и политическими факторами, добавляет социолог: «Растет негативное отношение к Украине – и неприятие трудовых мигрантов оттуда, увеличивается число тех, кто положительно относится к Грузии, – и растет терпимость к мигрантам из Закавказья».

Миграционную карту разыгрывают во всем мире и Россия не остается в стороне, но использует ее меньше других, считает президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин: «Колебания в отношении к мигрантам происходят с начала 1990-х годов. Ксенофобские же настроения свойственны не только россиянам, они есть везде, причем большинство населения ведется на то, что говорят политики и СМИ». Хотя в последнее время проблемой становится тот факт, что в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сосредоточено около 60% всех мигрантов в России, отмечает эксперт: «Возникает проблема с тем, что мы не можем регулировать миграцию. И чем дальше, тем больше будет конкуренции за рабочие места в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в других регионах есть недостаток рабочей силы».

Тема миграции возникает в двух ситуациях, говорит политолог Алексей Макаркин. Первая – во время выборов, например, на выборах мэра Москвы в 2013 г. не было ни одного промигрантского кандидата, вспоминает эксперт: «В России нет промигрантских партий. В Европе, когда идет антимигрантская волна, всегда есть политические силы, говорящие о необходимости интегрировать мигрантов. У нас человек, который хочет куда-то избраться, никогда не будет делать таких заявлений». Это объясняется консерватизмом российского общества, в котором либералы – это западные консерваторы, а российские консерваторы – это западные ультраправые, поясняет Макаркин. При этом в России, по его словам, нет промигрантского голосования, а мигранты не оказывают влияния на электоральные процессы, как, например, во Франции. Второй момент, когда появляется эта тема, – совершение мигрантом резонансного преступления, продолжает Макаркин: «Эксперты вспоминают случаи, когда подобные преступления совершают местные жители, но когда речь идет об эмоциях, то об экспертизе не думают. Тогда власти либо ужесточают миграционные правила, либо решают конкретную проблему, либо максимально ограничивают деятельность ультраправых, используя их повестку в своих интересах. И все эти правила пока работают».