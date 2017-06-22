Депутаты попиарились на законопроекте о пиаре губернаторов

Непонятно, как будет определяться, что есть информирование, а что пиар, заметил Леонид Левин Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет Госдумы по местному самоуправлению в среду должен был рассмотреть законопроект об ограничении расходов губернаторов на информирование о своей деятельности, разработанный депутатами всех фракций. На него уже было подготовлено положительное заключение, но днем стало известно, что заседание перенесено на неопределенный срок.

Поправки в Уголовный кодекс и в закон о системе органов госвласти, инициированные Общероссийским народным фронтом, были внесены в Думу еще в 2015 г., когда Владимир Путин поручил принять меры для оптимизации подобных расходов. В 2016 г. ту часть проекта, где речь шла об уголовной ответственности губернаторов, комитет по законодательству вернул авторам без рассмотрения, посчитав эту меру чрезмерной, а его руководитель единоросс Павел Крашенинников тогда называл документ «откровенно пиаровским».

Скорее всего, законопроект перенесут на следующую сессию, говорит председатель комитета Алексей Диденко (ЛДПР): «Это самый старый законопроект в портфеле комитета, я не мог его не вынести на обсуждение. Вопрос об уголовном наказании уже не стоит, но можно внести поправки в Бюджетный кодекс и не давать субсидий. Если регион дотационный – как можно закладывать огромные средства на пиар?» У комитета по информполитике остаются серьезные замечания, говорит его председатель Леонид Левин («Справедливая Россия»): «Непонятно, как будет определяться, что есть информирование, а что пиар». СМИ, финансируемые из бюджета, расходуют средства на собственную деятельность, а не на освещение деятельности губернатора и в случае принятия закона возможны затруднения в их работе, добавляет он.

Проект разрабатывался в период беспрецедентных трат регионов на пиар, после этого сигнала они значительно снизились, но по-прежнему велики, поэтому принимать его надо обязательно, добавляет соавтор документа, председатель комитета по делам молодежи и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР). Информирование и пиар очень легко разграничить, уверяет он: «Информирование – это о чрезвычайных ситуациях, о ежегодных отчетах правительства. В половине регионов губернаторы не ходят на отчет, но в газетах устраивают вакханалию о своей деятельности».

Все как прежде В апреле 2017 г. Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» обнаружил признаки сговора поставщиков в госзакупках на освещение работы органов власти Ростовской области на сумму 158,5 млн руб.

Диденко, выдвинутый в губернаторы Томской области, хотел обратить на себя внимание, но не рассчитал эффект и ни с кем не согласовал этот вопрос, говорит собеседник во фракции ЛДПР. Прежде чем доставать такой проект, нужно советоваться с руководством, хотя, с другой стороны, в комитетах идет чистка завалов, соглашается член другой фракции, знакомый с ситуацией. «У нас сейчас практически нет в бюджетах строк на информирование, как раньше, – напоминает секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. – Если у нас нигде не будут упоминаться местные власти, тогда люди скажут: а почему они ничего не делают?»

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу, но он имел отношение к переносу заседания комитета и этот вопрос рассмотрят в четверг на совещании у куратора внутренней политики Сергея Кириенко, знает человек, близкий к администрации президента. Другой собеседник напоминает, что этот проект был инициирован прежним составом администрации.

В результате общественной дискуссии и усилий федерального центра проблема трат на пиар ушла и сейчас скорее встает противоположная, считает политолог Константин Костин: многие региональные медиа существовали только на эти деньги, и медийное поле начало истончаться. Все всё понимают, но пиарятся на ограничении пиара, полагает политолог Федор Крашенинников. Любая попытка урезать бюджеты на пиар подается губернаторами как сокращение их возможности мобилизовать электорат в поддержку президента и единороссов, говорит эксперт: «Часто корявый пиар губернаторов скорее бьет по имиджу президента и партии, но это спорный вопрос. Власти каждый раз приходят к выводу, что на пропаганде экономить точно не стоит, особенно когда на носу очередные выборы».