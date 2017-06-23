Госдума защитит семью от мата

Часто мелкое хулиганство сопровождается нецензурной бранью или состоянием тяжелого опьянения, но наказать за это можно лишь в общественном месте Евгений Разумный / Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству в четверг рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, вводящие ответственность за нецензурную брань в семье. Сейчас мелким хулиганством (ст. 20.1, штраф до 1000 руб. или арест до 15 суток) считается только употребление мата в общественных местах. Эти поправки были внесены в Думу группой депутатов от разных фракций еще в 2014 г.: они предложили увеличить максимальный штраф до 2000 руб. (за повторное нарушение – до 5000 руб.) и добавить обязательные работы на срок до 40 часов (при рецидиве – до 80 часов).

Часто мелкое хулиганство сопровождается нецензурной бранью или состоянием тяжелого опьянения, но наказать за это можно лишь в общественном месте, говорит соавтор проекта Дмитрий Вяткин. Жилые помещения под эту категорию не подпадают и дебоширы уходят от ответственности, хотя человек может вести себя непотребно, говорит депутат: «Понятно, что не каждое выяснение отношений будет подпадать под статью. Есть определенный набор признаков, мы просто предлагаем расширить действие нормы на многоквартирные дома. Это не значит, что всех ругающихся будут забирать».

На эту проблему очень жаловались в регионах, рассказывает чиновник, знакомый с ситуацией: «Законопроект инициировала Валентина Терешкова, но по нему долго не могли согласовать позиции: не могли понять, что считать общественным местом и как администрировать, как будет работать норма на практике». Потом МВД начало работать с каждым регионом отдельно и они нашли взаимопонимание, говорит он.

«Разумной мерой было бы уточнить понятие публичного места, у нас плохо описано понятие общественного пространства», – отмечает руководитель Центра социолингвистики РАНХиГС Максим Кронгауз. По его мнению, мат должен быть запрещен в служебном общении – полицейского с гражданином или доктора с пациентом, – но влезать в непубличное пространство и частную жизнь бессмысленно, так как непонятно, кто должен сообщать, что кто-то в семье выругался. Поэтому запрет на брань дома не может быть проконтролирован, он недоказуем, уверен эксперт: «Это популистский закон, который якобы за мораль, но на самом деле пустой и неисполнимый. Искоренить брань невозможно, она нужна для выпускания пара. Человек должен иметь возможность произносить эти слова, потому что они есть».