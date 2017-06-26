Вячеслав Володин оценил регламент южнокорейского парламента Фотослужба Госдумы России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Республики Кореи Чон Се Гюном заявил, что отношения двух стран всегда строились на «принципах добрососедства и уважения». «Когда вы говорили, что у вас большая и эффективная группа дружбы с Россией <...> у нас есть депутат Госдумы, который наполовину кореец, – член комитета по транспорту и строительству единоросс Сергей Тен», – продемонстрировал близость двух стран Володин. Сон Се Гюн в ответ выразил надежду, что дружба России и Республики Кореи дальше будет только укрепляться.

Анна Исакова / фотослужба Государственной думы России Председатель Госдумы Вячеслав Володин и Председатель Национального Собрания Республики Корея Чон Се Гюн 1/6 фотослужба Государственной думы России Вячеслав Володин прилетел в Сеул 25 июня 2/6 Анна Исакова / фотослужба Государственной думы России Вячеслав Володин во время возложения цветов к памятнику Александру Пушкину в Сеуле 3/6 фотослужба Государственной думы России Председатель Госдумы России осмотрел зала пленарных заседаний Национального Собрания Южной Кореи 4/6 фотослужба Государственной думы России Во время посещения Национального кладбища в Сеуле 5/6 фотослужба Государственной думы России Вячеслав Володин, Чон Се Гюн, председатель Комитета по охране окружающей среды и экологии Ольга Тимофеева и заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова в зале пленарных заседаний Национального Собрания 6/6

В понедельник Володин прибыл на второе совещание спикеров парламентов из 26 стран Евразии, которое состоится во вторник. Главной темой станет межпарламентское сотрудничество.

После встречи с председателем парламента Володину показали зал заседания южнокорейских депутатов и рассказали об их работе: местные депутаты могут проголосовать за закон, только лично присутствуя на заседании. Володин отметил, что «нам до такого еще далеко».

Формально в российском парламенте в 2016 г. также запретили голосовать по доверенности – так делали многие депутаты в прошлых созывах, передавая карточки для голосования своим соседям. Южнокорейские коллеги рассказали, что у них на голосовании «за соседа» депутатов поймали в СМИ, после чего был введен подобный запрет. В парламенте Южной Кореи представители СМИ могут присутствовать в зале заседания на специальном балконе, российский пул наблюдает за депутатами из специального пресс-центра по телевизору. Володин отметил, что пока запроса на личное присутствие у журналистов не было.