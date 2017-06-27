Волонтеры готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с государством

Долгое время волонтерство было в тени, но сейчас оно становится популярным А. Махонин / Ведомости

В России появится день добровольца, который будет отмечаться 5 декабря, следует из проекта указа президента, опубликованного на портале раскрытия информации. В пояснительной записке говорится, что 15% россиян регулярно участвуют в добровольчестве, а «готовность работать на добровольной основе декларировали 50% опрошенных», поэтому такой праздник позволит повысить значение добровольческого труда в обществе.

В последнем президентском послании Владимир Путин называл вовлечение граждан в благотворительные акции «особой приметой нашего времени» и говорил о необходимости «снять все барьеры для развития волонтерства». Теме добровольчества уделяет большое внимание первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, говорили ранее собеседники «Ведомостей» в администрации. В 2013 г. в Госдуму был внесен законопроект о добровольчестве, но после серьезной критики со стороны третьего сектора его рассмотрение застопорилось.

Долгое время волонтерство было в тени, но сейчас оно становится популярным и «это как раз та самая духовная скрепа, о которой так часто говорят», считает сопредседатель Союза добровольцев России Сергей Бондаренко. Споры о необходимости закона ведутся уже несколько лет, напоминает он: «На наш взгляд, лучше бы его приняли, чтобы закрепить права и обязанности волонтеров перед государством и обществом, учтя мнения всех». Член Общественной палаты Елена Цунаева полагает, что импульс волонтерскому движению дала подготовка к Олимпиаде в Сочи: «Этот ресурс оказался востребован государством, а активные граждане осознали свою важность – интересы государства и общества сошлись». Разрабатываемая сейчас концепция развития добровольчества «выглядит неплохо», говорит входящий в комиссию по ее подготовке председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский: «Предполагается не принимать тот людоедский законопроект, а внести поправки в существующие законы – например, о налоговых вычетах для компаний, поощряющих волонтерство. Понятно, что тут есть и политические цели – контроль гражданского общества. Но от действий НКО и волонтеров зависят десятки тысяч жизней, и государству выгодно развивать и поддерживать эту сферу».

Власть пугает все, что ей неподконтрольно, а «если процесс нельзя остановить, то его надо возглавить», считает политолог Дмитрий Орешкин: «Во времена СССР под контролем были все общественные движения. Этого хотят добиться и сейчас. Волонтеры ведь независимо ни от кого тушат пожары, спасают людей, а власть опасается: вдруг они решат устроить революцию».