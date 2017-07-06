Единство нации укрепят по новым критериям
- Светлана Бочарова
- / Ведомости
Агентство по делам национальностей предложило изменить критерии отбора регионов для предоставления бюджетных субсидий на укрепление единства нации. Шансы на получение денег по госпрограмме реализации национальной политики будут выше у бедных регионов, в которых соотношение их валового регионального продукта (ВРП) на душу населения 40% и меньше от всероссийского показателя. Это следует из подготовленного агентством проекта постановления правительства, опубликованного в среду на портале проектов нормативных актов.
Самые бедные регионы (с таким соотношением ВРП) получат сразу 10 баллов, а для предоставления субсидии на единение нации потребуется набрать всего 13, предлагают авторы инициативы. Богатые регионы (у которых ВРП на душу населения выше общероссийского в 3 раза и больше – например, Москва) смогут претендовать на деньги только при условии межнационального мира: 10 баллов получат территории, в которых 85% и больше населения положительно оценивают состояние межнациональных отношений либо доля жителей, довольных состоянием этих отношений, увеличивается на 2 и больше процентных пункта ежегодно, следует из проекта. Регионы, где доля довольных этими отношениями меньше 60% и улучшения нет, претендовать на субсидию не смогут ни при каких обстоятельствах.
В федеральном бюджете 2017 г. на субсидии регионам на укрепление единства нации предусмотрено 347,4 млн руб. – четверть бюджета Агентства по делам национальностей. Согласно действующим правилам эти субсидии получают 25 самых благополучных и 35 самых неблагополучных регионов с точки зрения межнационального мира. При выявлении лучших и худших регионов агентство руководствуется данными Федеральной службы охраны (ФСО), которая регулярно проводит замеры для оценки эффективности губернаторов. Данные ФСО будут использованы агентством и в будущем. Сейчас риска получить отказ в этой субсидии по новым правилам ни для одного из регионов нет – даже в самой неспокойной Москве доля довольных состоянием межнациональных отношений немного выше 60%, отмечает близкий к агентству собеседник «Ведомостей». Правила субсидирования решено изменить, чтобы стимулировать регионы к дальнейшему улучшению ситуации, поясняет источник.-