Единство нации укрепят по новым критериям

Богатые регионы (у которых ВРП на душу населения выше общероссийского в 3 раза и больше – например, Москва) смогут претендовать на деньги только при условии межнационального мира АГН «Москва»

Агентство по делам национальностей предложило изменить критерии отбора регионов для предоставления бюджетных субсидий на укрепление единства нации. Шансы на получение денег по госпрограмме реализации национальной политики будут выше у бедных регионов, в которых соотношение их валового регионального продукта (ВРП) на душу населения 40% и меньше от всероссийского показателя. Это следует из подготовленного агентством проекта постановления правительства, опубликованного в среду на портале проектов нормативных актов.

Самые бедные регионы (с таким соотношением ВРП) получат сразу 10 баллов, а для предоставления субсидии на единение нации потребуется набрать всего 13, предлагают авторы инициативы. Богатые регионы (у которых ВРП на душу населения выше общероссийского в 3 раза и больше – например, Москва) смогут претендовать на деньги только при условии межнационального мира: 10 баллов получат территории, в которых 85% и больше населения положительно оценивают состояние межнациональных отношений либо доля жителей, довольных состоянием этих отношений, увеличивается на 2 и больше процентных пункта ежегодно, следует из проекта. Регионы, где доля довольных этими отношениями меньше 60% и улучшения нет, претендовать на субсидию не смогут ни при каких обстоятельствах.

В федеральном бюджете 2017 г. на субсидии регионам на укрепление единства нации предусмотрено 347,4 млн руб. – четверть бюджета Агентства по делам национальностей. Согласно действующим правилам эти субсидии получают 25 самых благополучных и 35 самых неблагополучных регионов с точки зрения межнационального мира. При выявлении лучших и худших регионов агентство руководствуется данными Федеральной службы охраны (ФСО), которая регулярно проводит замеры для оценки эффективности губернаторов. Данные ФСО будут использованы агентством и в будущем. Сейчас риска получить отказ в этой субсидии по новым правилам ни для одного из регионов нет – даже в самой неспокойной Москве доля довольных состоянием межнациональных отношений немного выше 60%, отмечает близкий к агентству собеседник «Ведомостей». Правила субсидирования решено изменить, чтобы стимулировать регионы к дальнейшему улучшению ситуации, поясняет источник.-