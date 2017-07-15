«Единая Россия» выдвинула 1478 кандидатов на муниципальных выборах в Москве

Муниципальные выборы в Москве пройдут 10 сентября, всего будет разыгрываться 1502 депутатских мандата в 125 районах города А. Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» планирует выдвинуть 1478 кандидатов на муниципальных выборах в Москве, которые состоятся 10 сентября. Об этом было заявлено на ХХ конференции московского регионального отделения партии. Ранее руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин говорил «Ведомостям», что на праймериз победили 1492 человека, в Раменках и Дорогомилово не хватило людей, чтобы закрыть все разыгрываемые мандаты. Было принято решение по этим районам снять кандидатов, поскольку получилось, что принцип конкурентности не был соблюден — в праймериз в этих районах участвовало меньше кандидатов, чем было мест по этим районам, сказал Смолкин «Ведомостям».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступавший на конференции, заявил, что раздается много обвинений в адрес властей и «Единой России» по поводу злоупотребления административным ресурсом. «Среди вас много тех, кто занимает руководящие должности в бюджетных учреждениях, и вы представляете, что такое административный ресурс», — сказал Толстой. Поэтому, «чтобы никто не мог сказать, что вы злоупотребляете административным ресурсом», он призвал всех сотрудников бюджетных организаций, которые выдвинуты партией, уйти в отпуск на проведение кампании. «Сейчас закон распространяется только на госслужащих, но я предлагаю, чтобы и сотрудники бюджетных организаций тоже ушли в отпуск. Заставить, конечно, никого нельзя. Но если вы это сделаете, то вы об этом не пожалеете», — сказал Толстой.

Всего на праймериз было зарегистрировано 8327 кандидатов, среди которых 3729 членов партии, 722 сторонника и 3876 беспартийных. В праймериз участвовали 598 действующих муниципальных депутатов. Более 83% выдвинутых кандидатов в итоге оказались работниками сферы образования и здравоохранения, руководителями общественных организаций, социальных служб районов. При этом 935 кандидатов (63%) избираются впервые.

Муниципальные выборы в Москве пройдут 10 сентября, депутатов будут избирать в 125 районах города, всего будет разыгрываться 1502 депутатских мандата.