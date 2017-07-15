Как прошла XX конференция московского отделения «Единой России»

Андрей Гордеев / Ведомости

Ранее руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин говорил «Ведомостям», что на праймериз победили 1492 человека, в Раменках и Дорогомилово не хватило людей, чтобы закрыть все разыгрываемые мандаты. Было принято решение по этим районам снять кандидатов, поскольку получилось, что принцип конкурентности не был соблюден — в праймериз в этих районах участвовало меньше кандидатов, чем было мест по этим районам, сказал Смолкин «Ведомостям»

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