Как прошла XX конференция московского отделения «Единой России»
Партия выдвинула 1478 кандидатов на муниципальных выборах в Москве
«Единая Россия» планирует выдвинуть 1478 кандидатов на муниципальных выборах в Москве, об этом было заявлено на ХХ конференции московского регионального отделения партии
1/11
Всего на праймериз было зарегистрировано 8327 кандидатов, среди которых 3729 членов партии, 722 сторонника и 3876 беспартийных
2/11
В праймериз участвовали 598 действующих муниципальных депутатов
3/11
Более 83% выдвинутых кандидатов в итоге оказались работниками сферы образования и здравоохранения, руководителями общественных организаций, социальных служб районов. При этом 935 кандидатов (63%) избираются впервые
4/11
Ранее руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин говорил «Ведомостям», что на праймериз победили 1492 человека, в Раменках и Дорогомилово не хватило людей, чтобы закрыть все разыгрываемые мандаты. Было принято решение по этим районам снять кандидатов, поскольку получилось, что принцип конкурентности не был соблюден — в праймериз в этих районах участвовало меньше кандидатов, чем было мест по этим районам, сказал Смолкин «Ведомостям»
5/11
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступавший на конференции, призвал всех сотрудников бюджетных организаций, которые выдвинуты партией, уйти в отпуск на проведение кампании
6/11
«Сейчас закон распространяется только на госслужащих, но я предлагаю, чтобы и сотрудники бюджетных организаций тоже ушли в отпуск. Заставить, конечно, никого нельзя. Но если вы это сделаете, то вы об этом не пожалеете», — сказал Толстой
7/11
Председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова (слева)
8/11
Муниципальные выборы в Москве пройдут 10 сентября, депутатов будут избирать в 125 районах города
9/11
Всего будет разыгрываться 1502 депутатских мандата
10/11
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
11/11