Безопасность и право
Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: По живому не резать

Фамилии фигурантов не будут вымарывать из решений судов

Верховный суд уточнил правила публикации судебных актов

Верховный суд утвердил положение о порядке размещения принятых им текстов судебных актов в интернете и назначил ответственное за их «обезличивание» подразделение. Отвечать за полноту и своевременность размещения документов будет управление систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного суда, следует из документа, опубликованного на его сайте. Что касается объема доступной информации, то он теперь также жестко регламентирован принятым в июне постановлением президиума Верховного суда. Эти правила вводятся для судов всех уровней: отныне судам запрещено вымарывать из текстов решений фамилии участников процесса, а также фигурирующие в делах денежные суммы, наименования и место нахождения юридических лиц.

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