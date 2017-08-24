Катар интересуют российские системы ПВО
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Катар выразил желание приобрести у России технологии производства систем противовоздушной обороны (ПВО). Это произошло в ходе прошедшей в среду в рамках форума «Армия-2017» в подмосковной Кубинке встречи министра обороны России Сергея Шойгу с государственным министром по вопросам обороны Катара Халидом бен Мохаммадом аль-Аттыйя. «Что касается нашего взаимного сотрудничества, это не только покупка систем ПВО, но и технологии. Мы бы хотели развивать отрасль и перевезти эту технологию в Катар», – цитирует российское Минобороны слова аль-Аттыйя. «У нас есть поручения его величества эмира Катара укрепить отношения с Россией в военной области, и мы просим российскую сторону помочь нам в этом деле», – добавил он. В свою очередь Шойгу заявил, что специально для делегации Катара в Кубинке подготовили показ самых современных систем, таких как С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». Он выразил надежду, что приезд катарской делегации, «безусловно, послужит дополнительным стимулом для более тесных отношений между Россией и Катаром в деле борьбы с терроризмом, поскольку Катар играет важную роль в арабском мире».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}