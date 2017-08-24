Катар интересуют российские системы ПВО

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Катар выразил свое желание в ходе прошедшей в рамках форума «Армия-2017» в подмосковной Кубинке встречи министра обороны России Сергея Шойгу с государственным министром по вопросам обороны Катара А. Гордеев / Ведомости

Катар выразил желание приобрести у России технологии производства систем противовоздушной обороны (ПВО). Это произошло в ходе прошедшей в среду в рамках форума «Армия-2017» в подмосковной Кубинке встречи министра обороны России Сергея Шойгу с государственным министром по вопросам обороны Катара Халидом бен Мохаммадом аль-Аттыйя. «Что касается нашего взаимного сотрудничества, это не только покупка систем ПВО, но и технологии. Мы бы хотели развивать отрасль и перевезти эту технологию в Катар», – цитирует российское Минобороны слова аль-Аттыйя. «У нас есть поручения его величества эмира Катара укрепить отношения с Россией в военной области, и мы просим российскую сторону помочь нам в этом деле», – добавил он. В свою очередь Шойгу заявил, что специально для делегации Катара в Кубинке подготовили показ самых современных систем, таких как С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». Он выразил надежду, что приезд катарской делегации, «безусловно, послужит дополнительным стимулом для более тесных отношений между Россией и Катаром в деле борьбы с терроризмом, поскольку Катар играет важную роль в арабском мире».