Московские демократы занялись внутренним размежеванием

В воскресенье муниципальные депутаты провели конгресс независимых депутатов, куда Гудкова и Каца не позвали Александра Зотова / для Ведомостей

В выходные в Москве прошли сразу два мероприятия, организованные независимыми депутатами, победившими на муниципальных выборах 10 сентября.

В субботу экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и соруководитель его предвыборного проекта Максим Кац провели встречу новоизбранных депутатов и бывших кандидатов. По итогам решено создать Ассоциацию независимых депутатов, которая займется повышением их профессионального уровня. А в воскресенье муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Яшин и Константин Янкаускас провели конгресс независимых депутатов. В принятой резолюции говорится о необходимости отменить муниципальный фильтр, принять новый городской закон о местном самоуправлении и поправки в другие документы, которые бы расширили полномочия советов депутатов, в том числе придав им большую финансовую самостоятельность.

О проведении конгресса было объявлено через несколько дней после муниципальных выборов, Гудкова и Каца туда не позвали. Специально никого не приглашали, уверяет Галямина: «Кроме того, мы не очень хотели приглашать кандидатов в мэры, потому что задача конгресса – обретение силы муниципальным уровнем». Против приглашения Гудкова и Каца выступили двое организаторов мероприятия, говорит один из участников конгресса: гудковцы пытались представить победу на выборах как лишь свою заслугу, хотя в районах, где большинство получили демократы, основную роль сыграли команды местных активистов.

Кандидаты, поддержанные Гудковым, получили 267 мест в 62 райсоветах и большинство в 17 из них. В том числе 172 депутата прошли при поддержке партии «Яблоко».

Гудков изначально ставил задачу получить подписи муниципальных депутатов на выборах мэра, говорит Яшин: «В этом мы ему поможем. Но для нас приоритетная задача – управление муниципальными советами и наполнение их реальными полномочиями». Гудков сказал «Ведомостям», что его соратники «всегда называли победу на выборах совместной»: «При том что 10 сентября именно на нашем сайте забили свой адрес, чтобы посмотреть, за кого можно голосовать, более 110 000 человек. Всего же за наших кандидатов проголосовали 220 000 человек. Я не знаю, чья здесь заслуга, но мне кажется, мы многое дали». По словам Гудкова, в ближайшее время они планируют разработать сайт, который упростит работу муниципальных депутатов, а в ноябре проведут их съезд. «Это не раскол, все пиарятся – так всегда было. Пусть депутаты общаются друг с другом. Но одно дело говорить, что мы за расширение полномочий, другое дело – создавать инфраструктуру для работы», – сказал Гудков.

Тема муниципального фильтра вторична, главное – удалось ли использовать плоды успеха на выборах, считает политолог Михаил Виноградов: «Пока все стороны ошибочно оценивают причины своих успехов, учитывая только собственные заслуги и не пытаясь создать дополнительные ожидания у избирателей. Идет борьба за внутреннее лидерство, которой успешно пользуются и власти, и оппоненты, следствием чего становится потеря энергии неожиданного успеха». При этом нет никакого желания сохранить единство, добавляет эксперт: «Участники процесса поделились на тех, для кого это трамплин в большую политическую карьеру, и тех, для кого в приоритете собственные территории и своя повестка. У каждого своя логика, но мало общих интересов».