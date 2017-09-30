Уволена глава управы московского района, где на муниципальных выборах победило «Яблоко»

В распоряжении мэра Москвы говорится, что Белягина уволилась по «собственной инициативе» gagarinskiymedia.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Гагаринского района Ольгу Белягину. В его распоряжении, опубликованном на сайте правительства и мэра Москвы, говорится, что Белягина уволилась по «собственной инициативе». Она заняла этот пост в декабре 2015 г., до этого работала первым заместителем главы управы в Гагаринском и Академическом районах Москвы. В 2016 г. Белягина также стала секретарем Гагаринского отделения «Единой России».

В Гагаринском районе, где голосовал и президент Владимир Путин, на муниципальных выборах 10 сентября все 12 мандатов районных депутатов получила партия «Яблоко». Главой муниципального совета большинством голосов была избрана член «Яблока» Елена Русакова.

По итогам голосования в районе «Единая Россия» получила в четыре раза меньше голосов, чем «Яблоко», а Белягина как раз возглавляет районное отделение партии, напоминает Русакова: «Но у нас уже было заметно, что даже лояльные жители были раздражены в ходе встреч с руководством района, потому что оно с населением особенно не работало. Теперь это отразилось на выборах». По словам Русаковой, вместо Белягиной главой управы назначен ее первый заместитель Сергей Зуев, ответственный за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

Связаться с Белягиной в субботу не удалось. Представитель мэрии в разговоре с «Ведомостями» опроверг версию о том, что увольнение главы управы связано с выборами, и подчеркнул, что Белягина уволилась по собственной инициативе.

В Москве в единый день голосования в сентябре проходили выборы в 125 районных советов. Партия «Яблоко» на них получила 176 мандатов. Голосование в Гагаринском районе традиционно носит протестный характер. На выборах мэра Москвы в 2013 г. этот район стал единственным, где оппозиционер Алексей Навальный получил больше голосов, чем мэр Собянин. А на президентских выборах в 2012 г. бизнесмен Михаил Прохоров занял в Гагаринском районе второе место вслед за Путиным с 30% голосов (в целом по России Прохоров стал третьим с 7,98%).

9 сентября, за день до голосования, Собянин уволил «за грубейшие нарушения» главу управы Ново-Переделкино Юрия Носенко и его первого заместителя Светлану Антонову. Кроме того, были заменены все председатели участковых избирательных комиссий в этом районе. Причиной увольнения стал ролик «Сколько стоят "честные" выборы? (на примере района Ново-Переделкино, ЗАО, Москва)», который был выложен на YouTube: на видео предположительно запечатлена встреча Антоновой с представителями участковых избиркомов, которым она передает конверты с неизвестным содержимым, отмечая, что это «вознаграждение».