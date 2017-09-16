Собянин освободил от должности главу управы Восточного Измайлова

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы Восточного Измайлова Эдуарда Темнова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы.

«Освободить Темнова Эдуарда Владимировича от замещаемой должности главы управы района Восточное Измайлово города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в документе.

Должность главы управы Темнов занимал с 22 марта 2017 г.