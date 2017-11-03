Президент пообещал трудоустроить и наградить уволенных губернаторов
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Встреча президента с 10 бывшими губернаторами, досрочно покинувшими посты этой осенью, прошла в четверг в Кремле. Не было лишь экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, назначенного врио секретаря генсовета «Единой России». В этот день он присутствовал на заседании Псковского областного заксобрания, выдвинувшего его в сенаторы, пояснил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Остальных экс-губернаторов Путин поблагодарил за работу, отметив, что «каждый сделал на своем посту максимум возможного». Массовые отставки губернаторов он объяснил тем, что «кто-то уже давно просил сменить его на этом посту; кто-то достаточно долго работал».
Это уже вторая коллективная встреча с губернаторами-отставниками, впервые Путин провел такую встречу в феврале, после досрочного ухода с постов пяти губернаторов. В четверг президент почти дословно повторил тезисы февральского выступления, но в отличие от февраля пообещал государственные награды и трудоустройство. Кроме того, в этот раз президент попросил новых руководителей не вмешиваться в работу сменивших их врио губернаторов, сообщил ТАСС. В стенограмме на сайте Кремля эта фраза Путина отсутствует, есть лишь призыв оказать смене «содействие, помощь и поддержку». Вероятно, Путин имел в виду заочную критику экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского в адрес врио губернатора Александра Усса, отмечает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».
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