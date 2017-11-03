Политика
Платный
Светлана Бочарова
Власть
Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Наградить нельзя посадить

Президент пообещал трудоустроить и наградить уволенных губернаторов

Но гарантией от уголовного преследования это считать нельзя

Встреча президента с 10 бывшими губернаторами, досрочно покинувшими посты этой осенью, прошла в четверг в Кремле. Не было лишь экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, назначенного врио секретаря генсовета «Единой России». В этот день он присутствовал на заседании Псковского областного заксобрания, выдвинувшего его в сенаторы, пояснил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Остальных экс-губернаторов Путин поблагодарил за работу, отметив, что «каждый сделал на своем посту максимум возможного». Массовые отставки губернаторов он объяснил тем, что «кто-то уже давно просил сменить его на этом посту; кто-то достаточно долго работал».

Это уже вторая коллективная встреча с губернаторами-отставниками, впервые Путин провел такую встречу в феврале, после досрочного ухода с постов пяти губернаторов. В четверг президент почти дословно повторил тезисы февральского выступления, но в отличие от февраля пообещал государственные награды и трудоустройство. Кроме того, в этот раз президент попросил новых руководителей не вмешиваться в работу сменивших их врио губернаторов, сообщил ТАСС. В стенограмме на сайте Кремля эта фраза Путина отсутствует, есть лишь призыв оказать смене «содействие, помощь и поддержку». Вероятно, Путин имел в виду заочную критику экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского в адрес врио губернатора Александра Усса, отмечает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике