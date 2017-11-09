Эксперты увидели в вызове Сечина в суд по делу Улюкаева политическую подоплеку
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Замоскворецкий суд Москвы, рассматривающий дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, вызывает на допрос главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Он станет последним свидетелем обвинения, допрошенным по этому делу: в среду прокуроры заявили, что завершили представление доказательств. Он также будет первым свидетелем обвинения, вызов которого публично обсуждался в суде. До сих пор прокуроры не считали нужным заранее оглашать, кого собираются допрашивать, – на их скрытность даже жаловались адвокаты Улюкаева.
Однако в среду прокурор Борис Непорожный вдруг спросил у судьи Ларисы Семеновой, вызывали ли в суд Сечина. Получив отрицательный ответ, он попросил направить тому повестку по рабочему адресу. Судья спросила, окажут ли ей содействие в явке свидетеля. Прокуроры ответили утвердительно, и ходатайство обвинения было удовлетворено. Адвокаты Улюкаева не возражали и даже очень удивились тому факту, что Сечина до сих пор еще не вызвали. Но если сторона обвинения закончила представлять доказательства, то в каком качестве будет допрошен Сечин, недоумевали они.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}