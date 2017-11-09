Эксперты увидели в вызове Сечина в суд по делу Улюкаева политическую подоплеку

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Замоскворецкий суд Москвы, рассматривающий дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева (на фото), вызывает на допрос главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Е. Разумный / Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы, рассматривающий дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, вызывает на допрос главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Он станет последним свидетелем обвинения, допрошенным по этому делу: в среду прокуроры заявили, что завершили представление доказательств. Он также будет первым свидетелем обвинения, вызов которого публично обсуждался в суде. До сих пор прокуроры не считали нужным заранее оглашать, кого собираются допрашивать, – на их скрытность даже жаловались адвокаты Улюкаева.

Однако в среду прокурор Борис Непорожный вдруг спросил у судьи Ларисы Семеновой, вызывали ли в суд Сечина. Получив отрицательный ответ, он попросил направить тому повестку по рабочему адресу. Судья спросила, окажут ли ей содействие в явке свидетеля. Прокуроры ответили утвердительно, и ходатайство обвинения было удовлетворено. Адвокаты Улюкаева не возражали и даже очень удивились тому факту, что Сечина до сих пор еще не вызвали. Но если сторона обвинения закончила представлять доказательства, то в каком качестве будет допрошен Сечин, недоумевали они.