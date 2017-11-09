Бюджет Пентагона на противодействие «российской агрессии» превысит $5 млрд

Проект бюджета Минобороны США согласован комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса. Текст документа опубликован на сайте сенатского комитета. В нем отмечается, что общий размер бюджета Пентагона составит более $700 млрд – на $26,1 млрд больше, чем просил Белый дом. Из них более $5 млрд будет выделено на противодействие «российской агрессии».

Всего Россия упоминается в документе 14 раз. «Противостоянию российской агрессии» в документе посвящена целая глава. В ней упоминается политика Москвы в отношении Грузии и Украины, говорится об угрозе союзникам НАТО, быстрой военной модернизации, активности в Арктике и Средиземноморье, допускается возможность «российской ядерной провокациям», подчеркиваются угрозы, связанные с пропагандой, кибератаками и вмешательством в выборы.

Бюджет самой крупной «антироссийской» статьи - $4,6 млрд. Эти средства разрешается потратить на поддержку «Европейской инициативы сдерживания» для усиления американского военного потенциала и их союзников в регионе. Законодатели ожидают от министра обороны составления плана этого взаимодействия на 2018 г. и последующие 4 года.

В рамках «Европейской инициативы сдерживания» отдельный бюджет выделяется на помощь странам Балтии. На «повышение их устойчивости и наращивание способности сдерживать российскую агрессию» Пентагону выделяется $100 млн.

На оказание помощи Украине конгрессмены согласовали выделение $350 млн, в том числе на оборонительные летальные вооружения. Половина этой суммы может быть предоставлено после выполнения Киевом определенных условий, связанных с реформами. В сентябре сообщалось об одобрении сенатом военной помощи Украине в размере $500 млн. В августе телеканал NBC сообщал о том, что Пентагон просил Белый дом о поставках на Украину противотанковых ракет.

Еще $58 млн Пентагону выделяется для разработки наземной ракеты средней дальности в ответ на «нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)». В документе особенно оговаривается, что реализация этой инициативы не влечет нарушения условий договора со стороны США.

В июне этого года группа конгрессменов предложила Белому дому вывести США из договора, обвиняя Россию в нарушении его условий. Россия нарушение РСМД категорически отрицает. В конце октября российский президент Владимир Путин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявлял, что если США выйдут из договора РСМД, то ответ России будет «мгновенным и зеркальным».

Вопрос о следовании договору РСМД поднимался на сентябрьской встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. После этого Госдепартамент упрекал Россию в нарушении «собственных обязательств» в рамках договора, «гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны», а также в попытках «ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании секретных ядерных программ». Лавров отмечал, что вопросы по выполнениям условий договора взаимны.

В проекте оборонного бюджета США также установлен запрет на использование Пентагоном продуктов «Лаборатории Касперского», которые «могут быть уязвимы перед влиянием российского правительства». Конгрессмены также требуют пересмотра стандартов изъятия подозрительных информационных продуктов и услуг у федерального правительства. Операторы кабельного телевидения, в соответствии с проектом документа, могут получить законную возможность отказываться от выполнения контрактов, заключенных с российскими производителями телепрограмм.

Отдельно в документе содержится требование к министру обороны по разработке и внедрению всеобъемлющей стратегии «для противодействия угрозам со стороны Российской Федерации».