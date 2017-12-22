Путин назвал роль «мирового жандарма» слишком дорогой для России

«Мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику», — сказал Путин, уточнив, что «говорит без иронии». Архивный кадр ТАСС / Reuters

Военный бюджет России в 2018 г. составит 2,8% ВВП ($46 млрд) и в дальнейшем будет сокращаться, сказал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в пятницу. Эта сумма заметно меньше, чем у США, чей военный бюджет на 2018 г. утвержден в размере $700 млрд. «Можем ли мы быть самодостаточными, сможем ли мы обеспечить свою обороноспособность? Можем, обязаны и сделаем это», — заверил Путин.

«Нас еще Суворов учил: воевать нужно не числом, а умением — нам нужен ум», — сказал президент, пояснив, каким образом будет обеспечена обороноспособность страны в будущем. Россия, по его словам, «не будет втягиваться в бессмысленную гонку вооружений» и будет опираться «на мозги, интеллект, дисциплину и организованность». Ставку планируется сделать на разработку уникальных видов вооружения, следовало из пояснений Путина. Новые разработки уже есть, сказал он; нужно проявить творческий подход, чтобы воплотить их.

«И мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику», — добавил Путин, уточнив, что «говорит без иронии». «Нам не нужно бесконечное количество военных баз по всему миру, мы не собираемся играть роль «мирового жандарма», — пояснил он. Роль «мирового жандарма», кроме прочего, «слишком дорога», отметил президент.

«У меня никаких сомнений нет в том, что мы обеспечим свою обороноспособность», — повторил Путин, завершая выступление перед военными. Выступивший ранее с докладом министр обороны Сергей Шойгу сказал, что российская армия за последние годы стала «современной, мобильной и компактной». «В то же время мы никому не советуем проверять нашу обороноспособность», — предупредил министр.

Ранее Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на четвертый президентский срок. Избирательная кампания стартовала 18 декабря, выборы президента назначены на 18 марта.

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