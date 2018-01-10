Госдеп рекомендовал американцам посещать Россию «с особой осторожностью»

Власти США признали Россию страной, поездки в которую должны рассматривать «с особой осторожностью» Максим Стулов / Ведомости

Госдепартамент США рекомендовал американцам по возможности «избегать поездки в Россию», так как это небезопасно. Власти США признали Россию страной, поездки в которую должны рассматривать «с особой осторожностью». Об этом говорится на сайте Госдепа. На сайте внешнеполитического ведомства появилась интерактивная карта, на которой все страны отмечены одним из четырех цветов, соответствующих категориям безопасности.

Россия включена в третью категорию, поездки в страны данной категории «рекомендуется пересмотреть», так как условия пребывания могут измениться в любой момент. Гражданам США рекомендуется избегать поездок в Россию из-за опасности совершения терактов в стране и возможных преследований. Власти США призывают своих граждан не посещать особо опасные регионы в России, такие как Чечня, республики Северного Кавказа, район Эльбруса. Также не рекомендуется посещать Крым.

«Террористические группировки продолжают планировать возможные теракты в России. Террористы могут атаковать без предупреждений», - говорится в пояснении. Власти США не исключают терактов в популярных у туристов местах, на транспортных узлах, рынках, торговых центрах и объектах местного самоуправления.

«Граждане США часто становятся жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства со стороны правоохранительных и других должностных лиц в России. Российские чиновники часто необоснованно препятствуют американскому консульству в оказании помощи задержанным лицам», - говорится в документе.

Согласно информации Госдепа, страны первой категории американцы могут посещать, соблюдая обычные меры безопасности. Во время поездок в страны второй категории требуется «повышенная осторожность». Страны четвертой категории гражданам США категорически не рекомендуется посещать (Афганистан, Ливия, Ирак, Сирия, Иран, КНДР, Сомали, Южный Судан, Йемен и др.).