Политика
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Алексей Никольский
Международные отношения
Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Турки недовольны сирийцами

Турция недовольна сирийским наступлением в Идлибе

Но готова договариваться с Россией о разделе зон влияния

Турция выразила недовольство быстрым наступлением сирийской правительственной армии в самой густонаселенной зоне деэскалации «Идлиб» на своей границе. «Силы режима продвигаются вперед в Идлибе, Россия и Иран должны исполнить свои обязательства и остановить их», – заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (цитата по агентству Anadolu). Он добавил, что турецкая армия начала размещать четвертый наблюдательный пункт в самом большом районе провинции Идлиб, находящемся под контролем умеренной сирийской оппозиции.

В ответ Минобороны России сообщило, что беспилотники, атаковавшие российские базы в ночь на 6 января, были запущены из юго-западной части зоны «Идлиб», контролируемой умеренной оппозицией. В связи с этим Минобороны направило письма начальнику генштаба и директору разведки Турции, указав на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по контролю за перемирием и «активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб» с целью пресечения подобных атак». Во вторник начальник Центра по примирению враждующих сторон Минобороны Юрий Евтушенко охарактеризовал нарушения режима прекращения огня в Идлибе как «отдельные немногочисленные случаи».

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