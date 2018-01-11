Турция недовольна сирийским наступлением в Идлибе

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С начала января наступление правительственных войск на юго-востоке Идлиба идет быстрыми темпами George OURFALIAN / AFP

Турция выразила недовольство быстрым наступлением сирийской правительственной армии в самой густонаселенной зоне деэскалации «Идлиб» на своей границе. «Силы режима продвигаются вперед в Идлибе, Россия и Иран должны исполнить свои обязательства и остановить их», – заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (цитата по агентству Anadolu). Он добавил, что турецкая армия начала размещать четвертый наблюдательный пункт в самом большом районе провинции Идлиб, находящемся под контролем умеренной сирийской оппозиции.

В ответ Минобороны России сообщило, что беспилотники, атаковавшие российские базы в ночь на 6 января, были запущены из юго-западной части зоны «Идлиб», контролируемой умеренной оппозицией. В связи с этим Минобороны направило письма начальнику генштаба и директору разведки Турции, указав на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по контролю за перемирием и «активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб» с целью пресечения подобных атак». Во вторник начальник Центра по примирению враждующих сторон Минобороны Юрий Евтушенко охарактеризовал нарушения режима прекращения огня в Идлибе как «отдельные немногочисленные случаи».

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