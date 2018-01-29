Отмена запрета на засады ГИБДД оспорена в суде
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Пермский юрист Константин Рудаков оспаривает в Верховном суде утвержденный в августе прошлого года приказ МВД № 664, которым утвержден новый регламент ГИБДД. В своем исковом заявлении («Ведомости» с ним ознакомились) он требует признать недействующим п. 84.3 регламента, который предусматривает возможность остановки транспортного средства для проверки документов вне стационарных постов ГИБДД. По мнению Рудакова, такое нововведение нарушает конституционный принцип недопустимости произвольного ограничения гражданских прав и свобод. Он напоминает, что введение в действие оспариваемой нормы отменило запрет, действовавший на протяжении последних восьми лет: в течение этого времени сотрудники ГИБДД имели право останавливать машины для проверки документов только на стационарных постах. Возможность останавливать где угодно и кого угодно может привести к росту коррупционной составляющей в действиях должностных лиц и к злоупотреблениям со стороны инспекторов, говорится в исковом заявлении. Его автор также подчеркивает, что, поскольку он сам тоже пользуется автомобилем, оспариваемой нормой нарушаются в том числе и его права на участие в дорожном движении без установления необоснованных ограничений.
Административная коллегия Верховного суда рассмотрит иск Рудакова 12 февраля, следует из электронного расписания Верховного суда.
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