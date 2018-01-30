Международные отношения
Статья опубликована в № 4497 от 30.01.2018 под заголовком: В Сочи за конституцией

Сирийский конгресс в Сочи обсудит все, что захочет

Не исключено создание комиссии по обсуждению новой конституции страны

В понедельник в Сочи начали прибывать делегаты Конгресса сирийского национального диалога, основное пленарное заседание которого планируется провести в олимпийском медиацентре во вторник. Ранее МИД России заявлял, что всего разослано 1600 индивидуальных приглашений делегатам, которые представляют правительство, оппозиционные партии различной направленности, вооруженные группировки, этнические и религиозные группы и сирийские диаспоры.

ООН будет представлять специальный посланник генерального секретаря Стаффан де Мистура, Иран и Турцию – заместители министров иностранных дел этих стран. Еще в ноябре, когда Россия попыталась собрать конгресс в первый раз, отказался участвовать в этом мероприятии Всеобщий комитет по переговорам сирийской оппозиции (поддерживается Саудовской Аравией). Из-за решительных возражений Турции не будет и представителей курдской партии «Демократический союз», курды будут представлены лицами, устраивающими Турцию. Не будет на конгрессе, скорее всего, и представителей Франции, Великобритании и США. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил ТАСС, что часть представителей сирийской оппозиции, избранных на встрече в саудовском Эр-Рияде в ее объединенную делегацию на переговорах в Женеве, также решила принять приглашение в Сочи.

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