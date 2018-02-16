Политика / Власть

Верховный суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборах

Генпрокуратура на заседании назвала доводы телеведущей несостоятельными
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Верховный суд России отклонил жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. ВС не нашел нарушений законодательства в действиях Центризбиркома, зарегистрировавшего Путина в качестве кандидата на выборы президента, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность.

Доводы истца «несостоятельны и основаны на ошибочном толковании права», заявил представитель Генеральной прокуратуры на заседании в Верховном суде.

Собчак просила Верховный суд признать незаконной регистрацию Путина в качестве кандидата. В тексте ее жалобы говорилось, что во время президентства Дмитрия Медведева в 2008-2012 гг. Владимир Путин лишь «формально» прекращал занимать должность руководителя государства. «Фактически» Путин исполняет эти обязанности четвертый срок подряд и выдвигается на пятый, что является «грубейшим нарушением» Конституции, утверждала телеведущая.

Собчак напомнила, как в 2011 г. Медведев, на тот момент занимавший пост президента, поддержал выдвижение Путина на третий срок. По ее мнению, это было «уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой».

Запретов на участие Владимира Путина в выборах на данный момент нет, заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, удивляет, что Собчак только сейчас подняла эту тему, ведь она неоднократно обсуждалась, а также были судебные решения.

Ранее бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский призывал ЦИК отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты. По его мнению, регистрация Путина невозможна, поскольку он находится у власти уже 17 лет и новый президентский срок станет для него пятым. Ответственность «перед судом истории» за регистрацию Путина будет лежать на председателе ЦИК Элле Памфиловой, заявил Ходорковский. Памфилова назвала открытое обращение экс-главы ЮКОСа давлением на ЦИК.

Центризбирком 6 февраля единогласно принял решение о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Он представил 314 837 подписей избирателей, недействительными признаны 232 (0,39%), это минимальный среди всех кандидатов процент брака. В общей сложности штаб Путина собрал более 1,6 млн подписей при необходимых для самовыдвиженца 300 000.

Собчак участвует в выборах впервые. 8 февраля ЦИК зарегистрировал ее в качестве кандидата в президенты. При голосовании 11 членов ЦИК выступили «за», один воздержался. Собчак баллотируется от партии «Гражданская инициатива». Ее представители собрали необходимые 105 000 подписей, а также дополнительно 3000. В избирательном бюллетене Собчак стоит под пятым номером из восьми, после Владимира Путина.

Как Собчак агитировала против Путина

Комментарии  ()
Андрей ПРФ
12:04 16.02.2018
Ксения Анатольевна большой молодец. И не надо выпячивать глаза в тупой прокурорской слоновости - откуда, мол, и что это за юридические новости? Собчак подала жалобу почти сразу после того, как была зарегистрирована кандидатом в президенты нашей страны. На ее месте я бы обжаловал сегодняшний отказ и подал заявление в КС бригаде официантов с большим почитателем крепостного рабства Зорькиным во главе - они же тогда, в конце 90-х, написали (в отношении Ельцина), что предел в два срока является преклюзивным, т.е. не подлежит восстановлению ни при каких условиях, в том числе если президентское кресло четыре года согревает некий жалкий тип, находящийся в фактическом сговоре с пожизненным узурпатором власти многонационального народа РФ В.В.Путиным. У части 3 ст.81 Конституции РФ есть только два толкования: 1. Ограничительное (после двух сроков подряд третьего президентского срока быть не может ни при каких условиях). 2. Расширительное (если после двух сроков подряд хотя бы один срок президентское кресло погреет находящийся в сговоре некий жалкий тип, то можно потом и еще пару сроков подряд и т.д. и т.п.). Известно, что ограничение ст.81(3) Конституции РФ вводилось с целью предупреждения узурпации власти кем-либо. Из чего вытекает, что действительным является только и исключительно о г р а н и ч и т е л ь н о е толкование данного конституционного принципа, но никак не расширительное толкование, которое лишает данный конституционный принцип всякого смысла и означает издевательство над намерениями авторов конституции.
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