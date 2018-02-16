Верховный суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборах

Ксения Собчак в Верховном суде после рассмотрения иска Сергей Савостьянов / ТАСС

Верховный суд России отклонил жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. ВС не нашел нарушений законодательства в действиях Центризбиркома, зарегистрировавшего Путина в качестве кандидата на выборы президента, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность.

Доводы истца «несостоятельны и основаны на ошибочном толковании права», заявил представитель Генеральной прокуратуры на заседании в Верховном суде.

Собчак просила Верховный суд признать незаконной регистрацию Путина в качестве кандидата. В тексте ее жалобы говорилось, что во время президентства Дмитрия Медведева в 2008-2012 гг. Владимир Путин лишь «формально» прекращал занимать должность руководителя государства. «Фактически» Путин исполняет эти обязанности четвертый срок подряд и выдвигается на пятый, что является «грубейшим нарушением» Конституции, утверждала телеведущая.

Собчак напомнила, как в 2011 г. Медведев, на тот момент занимавший пост президента, поддержал выдвижение Путина на третий срок. По ее мнению, это было «уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой».

Запретов на участие Владимира Путина в выборах на данный момент нет, заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, удивляет, что Собчак только сейчас подняла эту тему, ведь она неоднократно обсуждалась, а также были судебные решения.

Ранее бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский призывал ЦИК отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты. По его мнению, регистрация Путина невозможна, поскольку он находится у власти уже 17 лет и новый президентский срок станет для него пятым. Ответственность «перед судом истории» за регистрацию Путина будет лежать на председателе ЦИК Элле Памфиловой, заявил Ходорковский. Памфилова назвала открытое обращение экс-главы ЮКОСа давлением на ЦИК.

Центризбирком 6 февраля единогласно принял решение о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Он представил 314 837 подписей избирателей, недействительными признаны 232 (0,39%), это минимальный среди всех кандидатов процент брака. В общей сложности штаб Путина собрал более 1,6 млн подписей при необходимых для самовыдвиженца 300 000.

Собчак участвует в выборах впервые. 8 февраля ЦИК зарегистрировал ее в качестве кандидата в президенты. При голосовании 11 членов ЦИК выступили «за», один воздержался. Собчак баллотируется от партии «Гражданская инициатива». Ее представители собрали необходимые 105 000 подписей, а также дополнительно 3000. В избирательном бюллетене Собчак стоит под пятым номером из восьми, после Владимира Путина.

Как Собчак агитировала против Путина