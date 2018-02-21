Теледебаты кандидатов в президенты предложили вывести из прямого эфира

В выборах президента будут участвовать восемь человек Андрей Гордеев / Ведомости

Центризбирком предлагает кандидатам в президенты провести часть дебатов в записи, а не в прямом эфире. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, такая инициатива поступила от кандидата в президенты, лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. Это связано с плотным графиком теледебатов, которые уже утвердил Центризбирком: изменить его невозможно, но вот провести часть дебатов в записи, заранее согласовав это со всеми кандидатами, – вполне реально.

Действительно, расписание предвыборных дебатов составлено таким образом, что кандидаты (а им придется участвовать в мероприятиях всем одновременно) физически не смогут принять участие во всех трансляциях сразу: начинаться встречи кандидатов будут на «Первом канале» в 8.10, с 17.00 до 17.30 кандидаты будут в эфире ТВЦ, с 19.00 до 20.00 – на канале «Россия 24», с 21.05 до 21.50 – на Общественном телевидении России, а завершаться день будет в 23.05–0.15 эфиром с Владимиром Соловьевым на канале «Россия 1».

Плотный график дебатов связан с тем, что их начнут показывать только со следующей недели, хотя агитационный период стартовал еще 17 февраля. Такая политика телеканалов связана с необходимостью высвободить эфирное время для трансляций с Олимпиады, сообщал сотрудник Центризбиркома.

Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля, Россия как страна в них не участвует, спортсмены из России приглашены на соревнования персонально Международным олимпийским комитетом.

Кандидатами в президенты Центризбирком зарегистрировал восемь человек - это Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Путин от участия в дебатах в федеральном эфире отказался. Формат дебатов, предложенный телеканалами, предусматривает одновременное участие всех остальных семи кандидатов в каждом раунде.

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