Военные ученые хотят создать новый авианосец

На фото российский авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» Денис Гришкин / Ведомости

Для российского Военно-морского флота (ВМФ) будет построен новый авианосец, сообщил в воскресенье в эфире телеканала «Звезда» начальник Научно-исследовательского института кораблестроения и вооружения ВМФ Николай Максимов. По его словам, авианосец будет иметь полетную палубу в два раза больше, чем на единственном российском авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а самолеты с него будут стартовать как с помощью трамплина (как на «Кузнецове»), так и посредством катапульты (разгонного устройства) – по мнению ученых, это «увеличит возможности по взлетному весу авиации». Сам корабль должен создаваться как комплекс, который будет включать в себя не только авианосец, но и авиационную группу. Сюжет о разработках НИИ ВМФ (ранее известного как НИИ-1) был показан в программе «Военная приемка», посвященной прикладным научным институтам Минобороны.

По словам источника в Минобороны, новая государственная программа вооружений до 2027 г. предусматривает работы по созданию облика нового авианесущего корабля, в том числе с участием НИИ Минобороны, но его проектирование начнется ближе к концу программы, т. е. почти через 10 лет. И нельзя исключать, что в конечном счете создание нового авианосца будет признано нецелесообразным в связи с развитием новых технологий, отмечает собеседник «Ведомостей». Что же касается показываемой в последние три года на военных выставках модели авианосца проекта 23000Э Крыловского научного центра, то это не более чем концептуальная модель, а не результат научно-исследовательских работ по созданию нового корабля, подчеркивает он.

Первый в отечественной истории боевой поход авианосца «Адмирал Кузнецов» в Сирию в 2016–2917 гг. в первую очередь имел целью исследование в условиях боевых действий управления в единой системе самолетов, базирующихся на самом авианосце и на авиабазе Воздушно-космических сил России в Хмеймиме. Большинство вылетов самолеты авиагруппы совершили с сухопутного аэродрома, на который они перелетели, говорит еще один собеседник в Министерстве обороны. Такую же цель – испытания в реальной обстановке в единой системе управления – преследует и переброска в Сирию в последние дни трех новейших истребителей пятого поколения Су-57, добавляет источник «Ведомостей».

У России появился Су-57