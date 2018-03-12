Россия не должна поддерживать крайне правых в Европе
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Поддержка Россией крайне правых зарубежных партий и движений наносит ощутимый вред имиджу нашей страны, и от нее следует отказаться. Об этом говорится в докладе о глобальных вызовах в сфере миграции, подготовленном сотрудниками Центра теоретической и прикладной политологии Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте. Партии вроде «Альтернативы для Германии» (AfD) пользуются слабой поддержкой электората, их шансы обрести влияние на политические решения невелики, тогда как риски от их поддержки Россией ощутимы – в частности, симпатия к ним дает зеленый свет тем, кто может дестабилизировать сферу межэтнических отношений в России, считают эксперты. «Так мы посылаем неверный сигнал вовнутрь общества – легитимируем ультранационалистические организации, которые считают, что все делают правильно», – поясняет соавтор доклада профессор Владимир Малахов.
Хотя наша поддержка правых в Европе скорее тактика, чем стратегия, оговаривается он: «Их поддерживают перед выборами или поддерживают тех, кто поддерживает нас. Если AfD или «Национальный фронт» во Франции обещают признать Крым российским, то это наши потенциальные друзья. Но к власти они не придут, несмотря на тенденцию к росту популярности, а если и придут, то совсем не факт, что свои обещания выполнят. Потому что есть инерция институтов, есть представление элит ЕС о том, что допустимо, а что нет». А вот репутационные потери от этого огромные, добавляет профессор: «Раз Кремль поддерживает ультраправых, то его можно малевать в коричневых тонах».
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