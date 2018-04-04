Политика / Международная жизнь

Неизвестный открыл стрельбу в американской штаб-квартире YouTube

Полицейские эвакуируют сотрудников, могут быть пострадавшие
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Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире компании в Сан Бруно, штат Калифорния, пишет Bloomberg. Полиция эвакуировала их из здания и попросила людей избегать опасного района, сообщает CBS. Как минимум два человека пострадали, указывает Los Angeles Times со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Со слов очевидцев, к месту ЧП прибыл спецназ, в здание вошел переговорщик, уточняет CNN.

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. С рабочего места слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами»,– написал в своем авторизованном аккаунте Twitter один из сотрудников YouTube Вадим Лаврусик (@Lavrusik). Позже он написал и об эвакуации из здания.

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