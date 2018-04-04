Неизвестный открыл стрельбу в американской штаб-квартире YouTube

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Jeff Chiu / AP

Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире компании в Сан Бруно, штат Калифорния, пишет Bloomberg. Полиция эвакуировала их из здания и попросила людей избегать опасного района, сообщает CBS. Как минимум два человека пострадали, указывает Los Angeles Times со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Со слов очевидцев, к месту ЧП прибыл спецназ, в здание вошел переговорщик, уточняет CNN.

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. С рабочего места слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами»,– написал в своем авторизованном аккаунте Twitter один из сотрудников YouTube Вадим Лаврусик (@Lavrusik). Позже он написал и об эвакуации из здания.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}} Полная версия доступна только подписчикам Войти Подписаться