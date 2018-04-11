Бывший губернатор Аман Тулеев возглавил кемеровский облсовет

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Аман Тулеев переместился из исполнительной ветви власти в законодательную Данил Айкин / ТАСС

За избрание Амана Тулеева председателем кемеровского облсовета во вторник проголосовали 38 из 39 депутатов (против был представитель ЛДПР). Выступая на заседании, 73-летний Тулеев заявил, что опыт старшего поколения надо использовать, а попытки сбрасывать старших со счетов назвал «преступлением». 1 апреля Тулеев ушел с поста губернатора Кузбасса в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня», но уже 3 апреля получил вакантный мандат депутата как первый номер партсписка «Единой России» на предыдущих выборах.

Врио губернатора был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, занявший этот пост в начале марта. 5 апреля с ним встретился президент Владимир Путин, который подчеркнул, что Кузбассу нужна эффективная власть, поскольку он, по оценкам правительства, занимает лишь 73-е место по эффективности руководящей команды. Внеочередные выборы губернатора пройдут в сентябре одновременно с выборами в облсовет.

Пост в облсовете был гарантирован Тулееву как компенсация за уход из губернаторов и пожар в «Зимней вишне» не отменил эти договоренности, поясняет человек, близкий к администрации президента: «Администрация против этого не возражала. Если бы была команда сорвать избрание, то его бы сорвали. Раз этого не произошло – значит, всех все устраивает». Тулеев всеми способами хочет оставаться во власти – возможно, его окружение стремится завершить дела, связанные с экономикой и активами, добавляет другой близкий к администрации человек. По его мнению, прямой конфликт между Цивилевым и Тулеевым вряд ли возможен, но он может возникнуть в их окружении: «Если тулеевские посчитают, что тот просто сменил кабинет, то конфликты будут. Если они подвинутся и займут взвешенную позицию, то нет».

Выдвижение Тулеева в спикеры поддержала группа кемеровских депутатов Госдумы. Лидер думской фракции «Единая Россия», выходец из Кузбасса Сергей Неверов назвал это неправильным, заявив, что «люди просто не поймут такого решения». Неверов был против не избрания Тулеева, а акции коллег, так как Тулеев сам может принять решение, уверяет человек во фракции единороссов. В последние годы Неверову не раз прочили пост кемеровского губернатора, но сам он эти слухи регулярно опровергал.