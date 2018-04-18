Конституционный суд жалуется на Госдуму

Ключевую проблему с исполнением решений секретариат суда связывает «с затягиванием Государственной думой принятия необходимого законодательного регулирования» Андрей Гордеев / Ведомости

В прошлом году во исполнение решений Конституционного суда было принято 19 законов. Но 28 постановлений, требующих внесения изменений в действующее законодательство, до сих пор не исполнены, сказано в информационно-аналитическом отчета его секретариата на сайте. 14 таких постановлений приняты в 2017-2018 гг., еще пять ждут очереди с 2015 г., самое старое датировано 2008 г.

Ситуация постепенно улучшается: в апреле прошлого года неисполненных постановлений Конституционного суда было 35, а годом ранее – 45. Но две трети постановлений остаются за Госдумой.

Ключевую проблему с исполнением решений – а по закону они обязательны к исполнению и вступают в силу немедленно – секретариат суда связывает «с затягиванием Государственной думой принятия необходимого законодательного регулирования». Все остальные участники законодательного процесса (президент, правительство, региональные законодательные и исполнительные органы власти) связаны жесткими сроками, регламент же Госдумы позволяет депутатам нового созыва вовсе отказываться от рассмотрения либо менять очередность рассмотрения так называемых «переходящих» законопроектов. Именно отсутствие законодательно закрепленных общих сроков принятия федеральных законов во исполнение решений Конституционного суда выступает главной причиной длительного неисполнения отдельных решений, сказано в докладе. В Госдуме на различных стадиях законодательного процесса находится 17 законопроектов, разработанных во исполнение решений Конституционного суда, о восьми из них уже долго ничего не известно.

Секретариат приводит пример «нетерпимого с точки зрения поддержания конституционной законности» отношения к делу – постановление от 14 мая 2012 года № 11-П, в котором суд разрешил конфискацию за долги единственного жилья должника, если его размер превышает социальные нормы. В 2012 г. правительство внесло в Госдуму соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс, а в 2017 г. депутаты отклонили этот законопроект.

Еще хуже, если Конституционный суд высказывает предложения рекомендательного характера, сказано в докладе: таких сейчас 63, из них 36 постановлений и 27 определений. Во исполнение только четырех из них даны поручения правительства.

Наконец, пишет секретариат суда, внимательное отношение законодателей к правовым позициям, выраженным в решениях Конституционного суда, снизило бы вероятность новых обращений. Например, когда законодатель в 2016 г. возвращал право на суд присяжных женщинам, обвиняемым по тяжким статьям, он учел только одну статью Уголовного кодекса, она фигурировала в спорном деле, но не закрепил такого права за другими категориями обвиняемых, которым не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь – и Конституционному суду пришлось не раз возвращаться к проблеме.

В Госдуме задержки с исполнением решений Конституционного суда объясняют сложным согласованием. Внесенные правительством законопроекты не всегда отвечают на возникающие в процессе обсуждения вопросы, признается зампред думского комитета по законодательству и госстроительсву Юрий Синельщиков: порой приходится собирать большое количество отзывов, чтобы понять, как оно все будет работать.

На самом деле отчет секретариата – не лучший способ анализировать, как исполняются решения Конституционного суда, уверен юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев: очень часто Конституционный суд слишком туманно излагает свои выводы, а люди, которые называют себя законодателями, исключительно формально подходят к ним. И по существу решение суда так и остается неисполненным, уверен эксперт.