Индия готовится подписать отложенные оружейные контракты с Россией

Делегация из Индии с удовольствием осмотрела производственные цеха завода «Янтарь» Виталий Невар/ТАСС

Гендиректор по закупкам минобороны Индии Апурва Чандра посетил в четверг калининградский судостроительный завод «Янтарь» в сопровождении делегации «Рособоронэкспорта» и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), где ознакомился с возможностями предприятия по строительству фрегатов проекта 11356, шесть из которых уже находятся на вооружении ВМС Индии (три из них построены на «Янтаре»). «Безусловно, ключевым индийско-российским проектом, который мы обсудили здесь, в Калининграде, стало продолжение строительства для Военно-морских сил Индии фрегатов проекта 11356. Мы с удовольствием осмотрели производственные цеха и готовые корпуса будущих боевых кораблей», – цитирует Чандру пресс-служба «Рособоронэкспорта».

Ранее индийский чиновник, непосредственно отвечающий за закупку вооружений, посетил подмосковный центр «Вертолетов России», где ему был показан вертолет Ка-226Т. По словам сотрудника одного из российских оборонных холдингов, Чандра также побывает на одном из заводов концерна ВКО «Алмаз-Антей». Таким образом, он проинспектирует все российские компании, контракты на изделия которых (фрегаты проекта 11356, вертолеты Ка-226Т и Ми-17 и системы ПВО С-400) ожидались к подписанию еще в 2016-2017 гг. «Насыщенная программа визита господина Чандры говорит о высокой заинтересованности индийской стороны в поступательном развитии текущих и перспективных российско-индийских проектов в военно-технической сфере в целом», – цитирует гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева пресс-служба компании.

По словам менеджера предприятия ОСК, подписание контракта на строительство четырех фрегатов проекта 11356 вполне вероятно еще в первой половине 2018 г. Индийской стороне предстоит выбрать верфь в самой Индии, где будут построены два из четырех кораблей, и после этого препятствий уже не предвидится, поясняет собеседник «Ведомостей». Менее вероятно, что уже в этом году будет подписан объемный контракт на системы С-400, хотя это соглашение (как и контракт на Ми-17) не потребует выполнения условий Make in India по передаче технологий и производства в Индию, говорит человек, близкий к руководству Военно-промышленной комиссии. Можно надеяться, что в этом году будет подписан и полностью согласованный контракт на вертолеты Ми-17.

Причина задержек с контрактами – паралич внутренних закупочных процедур в Индии и дистанцирование от покупок вооружений в России на фоне надежд на сотрудничество с США, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Американские санкции тоже могут стать поводом для того, чтобы откладывать решение, допускает он. Но скорое заключение контракта на фрегаты действительно возможно, поскольку индийские ВМС испытывают в них острую необходимость, заключает эксперт.