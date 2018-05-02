В Ереване протестующие перекрыли центральные улицы

Vano Shlamov / AFP

В Ереване сторонники оппозиции заблокировали центральные улицы города, шоссе, ведущее к аэропорту «Звартноц», а также автомагистрали Юг - Север и Арарат - Ереван, передает ТАСС.

Дороги перекрывают в обоих направлениях. Полицейские просят протестующих не препятствовать движению автотранспорта. Около 20 сотрудников аэропорта присоединились к акции протеста, сообщает «Арменпресс». В пресс-службе аэропорта сообщили, что акция протеста не влияет на работу воздушной гавани. Однако вылет рейса U6 2704 Ереван - Москва российской компании «Уральские авиалинии» задержан. Согласно информационному табло аэропорта «Звартноц», самолет должен был вылететь в аэропорт «Домодедово» в 13.10 по местному времени (12.10 мск). В пресс-службе ереванского аэропорта задержку рейса «Интерфаксу» комментировать не стали.

Протестующие ворвались в здания мэрии городов Гюмри и Маралик. Они потребовали от руководителей администраций городов присоединиться к протестам, передает 1in.am.

«Мы требуем, чтобы мэр Гюмри Самвел Баласанян примкнул к оппозиционному движению», - заявил ТАСС один из лидеров протестующих Левон Барсегян.

Лидер оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил, что правящая партия не осознает всю сложность ситуации в стране. «Мне только что сообщили - перекрыты все дороги, ведущие в Ереван. В столице все улицы тоже заблокированы», - сказал он. По его словам, сторонники оппозиции парализовали работу метро и железной дороги, заблокировали дорогу в аэропорт. Пашинян заявил, что к протестующим присоединяются коллективы школ и университетов.

Пашинян не исключил бойкота досрочных парламентских выборов, если исполняющим обязанности премьер-министра страны останется представитель Республиканской партии. «Все зависит от атмосферы. Мы не исключаем бойкота, но на сегодняшний момент у Республиканский партии нет ни единого шанса остаться у власти», - сказал Пашинян на встрече со сторонниками. По его словам, 95% граждан страны поддерживают бархатную революцию.

При этом лидер оппозиции призвал сторонников не мешать проезду машин скорой помощи, минобороны и МЧС.

Минобороны Армении также потребовало от протестующих не препятствовать передвижению служебных машин. Об этом представитель ведомства Арцрун Оганнисян написал на странице в Facebook. «Исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, министерство обороны Армении и вооруженные силы продолжают обеспечивать защиту нашей родины. Необходимо обеспечить бесперебойное перемещение военных машин и военных колонн по всей республике <...> без каких-либо препятствий», - отметил он.

Акции протеста возобновились в Армении после того, как парламент не избрал Пашиняна на должность премьер-министра (он набрал 45 голосов при необходимых 53).

В Ереване возобновились протесты