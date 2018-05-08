Снегоходы и квадроциклы впервые пройдут по Красной площади

Впервые на своих бронеавтомобилях «Тайфун» в параде примет участие военная полиция Ладислав Карпов/ТАСС

Во время парада в ознаменование 73-й годовщины Победы 9 мая в Москве будут продемонстрированы не только традиционная бронетехника и ракеты, но и легкие транспортные средства. Во время репетиций парада москвичи увидели пикапы «УАЗ-Патриот» с пулеметной установкой в кузове и автомотовездеходы (квадроциклы) производства компании «Русская механика» из Рыбинска, также созданные на базе гражданских моделей. На платформе был провезен гусеничный снегоход «Беркут», собираемый из гражданских агрегатов нижегородской компанией «Транспорт». Ранее подобная техника на парадах не демонстрировалась, если не считать проездов мотоциклистов и велосипедистов в довоенные годы.

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, демонстрация этих транспортных средств должна символизировать тот факт, что Российская армия, как и другие передовые армии, находится в процессе поиска средств, обеспечивающих мобильность легкой пехоты. К ней можно отнести подразделения разведки общевойсковых соединений, подразделения спецназначения и ряд других сил. В США в ходе таких поисков были созданы широко известные биоморфные роботы компании Boston Dynamics, однако пока американские военные не проявили слишком большой заинтересованности в этих машинах, говорит эксперт. Во время военной реформы 2008–2012 гг., проводившейся под руководством тогдашних министра обороны Анатолия Сердюкова и начальника Генерального штаба Николая Макарова, планировалось создать специальные легкие мотострелковые бригады, для оснащения которых планировалось закупить, в том числе для сборки в России, не менее 1775 итальянских бронеавтомобилей Iveco LMV, напоминает человек в Министерстве обороны. Потом от таких планов отказались, хотя эти машины и аналогичные им российские «Тигры» поступают на вооружение бригад спецназначения и подразделений разведки, отмечает собеседник «Ведомостей».

Впервые на своих бронеавтомобилях «Тайфун» в параде примет участие военная полиция. Это сделано в ознаменование ее заслуг в Сирии, где благодаря российским военным полицейским удалось договориться о выводе из районов боевых действий в общей сложности более 300 000 мирных жителей и множества боевиков, говорит человек в Минобороны.

Также впервые на платформах провезут беспилотные летательные аппараты «Катран» вертолетного типа и «Корсар» – самолетного. По словам главного редактора издания «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, демонстрация «Корсара» вместе с контейнерами от противотанковых ракет должна показать, что у России скоро появятся ударные беспилотники, хотя в реальности «Корсар» будет, видимо, нести более легкое вооружение. Что же касается полноценных разведывательно-ударных беспилотников, то ими должны стать «Альтаир» и особенно «Орион», которые, как предполагается, сейчас находятся на этапе испытаний, говорит эксперт.