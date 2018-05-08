Путин лишился первого места в рейтинге самых влиятельных людей мира

Владимир Путин уступил первое место Си Цзиньпину Sergei Ilnitsky / Pool photo via AP

Впервые за пять лет российский президент Владимир Путин не возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира, который составляет американский журнал Forbes. В этот раз президент России занял второе место. Путин – единственный представитель России, который вошел в список.

Путин управляет Россией с мая 2000 г., и в этом году он был переизбран на четвертый срок почти c 77% голосов, указывает американское издание. Это победа с крупнейшим отрывом от соперника, которая произошла с распада Советского Союза, указывает Forbes.

На первом месте в рейтинге – председатель КНР Си Цзиньпин, на третьем – американский президент Дональд Трамп.

В двадцатку рейтинга также вошли канцлер Германии Ангела Меркель (четвертое место), основатель Amazon Джефф Безос (пятое), папа Римский Франциск (шестое), сооснователь Google Ларри Пейдж (десятое), президент Франции Эмманюэль Макрон (двенадцатое), основатель Facebook Марк Цукерберг (тринадцатое), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (четырнадцатое). Новичок рейтинга - наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - занял восьмую строчку. В ноябре прошлого года наследный принц начал противокоррупционную кампанию, в том числе и против своего двоюродного брата, отмечает Forbes.

Forbes рассчитывал рейтинг по нескольким параметрам. Во-первых, кандидат должен обладать властью над большим количеством людей. Во-вторых, журнал оценил финансовые ресурсы, которые контролирует человек, например, для лидеров стран использовали ВВП. В-третьих, издание оценило, является ли человек влиятельным во множестве сфер. В заключение Forbes проанализировал, использовали ли претенденты на место в рейтинге свою власть. Например, северокорейский лидер Ким Чен Ын (36-я строчка в списке) почти полностью контролирует жизнь 25 млн человек, которые живут в его стране, и наказывает инакомыслие смертью, указывает издание.

В прошлом году лидером рейтинга был Путин, на втором месте был Трамп, на третьем – канцлер ФРГ Ангела Меркель. Четвертую и пятую строчки занимали Си Цзиньпин и папа римский соответственно. В 2015 г. на втором месте была канцлер Германии Ангела Меркель, на третьем – президент США Барак Обама, на четвертом – папа римский Франциск, на пятом – Си Цзиньпин.

В 2015 г. в рейтинге были и другие россияне кроме Путина. Речь идет о главном исполнительном директоре «Роснефти» Игоре Сечине (47-е место), предправления «Газпрома» Алексее Миллере (54-е место) и основателе USM Holdings Алишере Усманове (67-е место).

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes