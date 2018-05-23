Политика / Международные отношения

Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

Она рассказала о болезненном лечении и желании вернуться в Россию
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Дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль надеется вернуться в России «в долгосрочной перспективе». Об этом она сама рассказала агентству Reuters. Таким образом, это стало первым общением кого-то из Скрипалей со СМИ после отравления в Солсбери.

Reuters уточняет, что Скрипаль сама вышла на них через британскую полицию. Агентство добавляет, что это было письменным заявлением, а она отказалась говорить перед камерой. Тем не менее, у Reuters есть свежие фотографии девушки: она в голубом платье, на ее шее виден шрам, которого раньше не было.

«Нам так повезло, что мы оба пережили это покушение. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно болезненным », - говорится в письменном заявлении Юлии Скрипаль.

Сейчас Юлия находится в безопасном месте в Лондоне, передает Reuters. В начале апреля The Times со ссылкой на источники писала, что британские власти предложат экс-полковнику и его дочери переехать в США под новыми именами, чтобы избежать «новых попыток убийства».

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери в начале апреля. Ее отца Сергея Скрипаля – в середине мая. Несмотря на выписку, право на конфиденциальность не позволяет подробно описать процесс их лечения, утверждали ранее в пресс-службе госпиталя. «Столь тяжелое отравление нервно-паралитическим веществом потребовало стабилизации состояния и поддержания жизнедеятельности до тех пор, пока их организмы не выработали достаточно ферментов, чтобы заместить отравленные», - говорилось в заявлении больницы.

Скрипалей отравили в английском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Соединенное королевство считает, что при отравлении использовали вещество типа «Новичок», которое было разработано в СССР. В середине апреля эксперты ОЗХО подтвердили, что в Солсбери против Скрипалей использовалось именно это вещество.

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Комментарии  ()
almid19
17:11 23.05.2018
У Юлии еще вся жизнь впереди, если опасных для здоровья последствий не будет. По шраму на горле видно, что спасали ее экстренным способом. Сложно ей будет наладить новую жизнь после такого кошмара.
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