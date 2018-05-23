Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

Dylan Martinez / Reuters

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль надеется вернуться в России «в долгосрочной перспективе». Об этом она сама рассказала агентству Reuters. Таким образом, это стало первым общением кого-то из Скрипалей со СМИ после отравления в Солсбери.

Reuters уточняет, что Скрипаль сама вышла на них через британскую полицию. Агентство добавляет, что это было письменным заявлением, а она отказалась говорить перед камерой. Тем не менее, у Reuters есть свежие фотографии девушки: она в голубом платье, на ее шее виден шрам, которого раньше не было.

«Нам так повезло, что мы оба пережили это покушение. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно болезненным », - говорится в письменном заявлении Юлии Скрипаль.

Сейчас Юлия находится в безопасном месте в Лондоне, передает Reuters. В начале апреля The Times со ссылкой на источники писала, что британские власти предложат экс-полковнику и его дочери переехать в США под новыми именами, чтобы избежать «новых попыток убийства».

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери в начале апреля. Ее отца Сергея Скрипаля – в середине мая. Несмотря на выписку, право на конфиденциальность не позволяет подробно описать процесс их лечения, утверждали ранее в пресс-службе госпиталя. «Столь тяжелое отравление нервно-паралитическим веществом потребовало стабилизации состояния и поддержания жизнедеятельности до тех пор, пока их организмы не выработали достаточно ферментов, чтобы заместить отравленные», - говорилось в заявлении больницы.

Скрипалей отравили в английском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Соединенное королевство считает, что при отравлении использовали вещество типа «Новичок», которое было разработано в СССР. В середине апреля эксперты ОЗХО подтвердили, что в Солсбери против Скрипалей использовалось именно это вещество.

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