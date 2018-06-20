Подмосковного избирателя проинформируют за 72 млн рублей о выборах губернатора
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Как следует из материалов конкурса, объявленного Мособлизбирком, услуга подразумевает информирование населения Московской области через электронные СМИ (не менее 10 видеороликов, трансляция которых должна вестись в общей сложности почти 38 часов) и в радиоэфире (аудиоролики продолжительностью трансляции не менее 16 часов), а также изготовление разной печатной продукции – от плакатов и листовок до приглашений прийти и поискать себя в списках избирателей. Судя по заявленному ассортименту, ставка в значительной степени будет делаться на «мобильного избирателя»: область планирует напечатать 2,5 млн буклетов с разъяснением механизма голосования по месту пребывания.
Для сравнения: приглашения на избирательный участок для голосования получат 5600 человек. Еще 10,6 млн руб. Мособлизбирком готов потратить на развитие блог-платформы «Молодежь и выборы», которая создает «среду сетевого общения» для молодежных избирательных комиссий области. По условиям контракта исполнитель должен обеспечить продвижение этой платформы в соцсетях.
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