Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Футбол вместо выборов

Региональные выборы могут пострадать из-за футбола

Усиленные меры безопасности на чемпионате мира затруднят работу кандидатов
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Согласно федеральному закону о проведении чемпионата мира по футболу и указу президента об усиленных мерах безопасности на этот период в городах, где вводятся такие меры, любые публичные мероприятия, не связанные с мундиалем, должны согласовываться не только с местными властями, но и с территориальными органами МВД и ФСБ. Между тем среди регионов, где пройдут матчи чемпионата или будут проживать команды-участницы, есть и несколько субъектов Федерации, где в первую декаду июня должны быть назначены выборы. Так, в Москве, Подмосковье, Воронежской, Нижегородской и Самарской областях 9 сентября пройдут выборы губернаторов, в Ростовской области будут выбирать депутатов областного парламента, а в Волгограде и Екатеринбурге – депутатов городских дум. И поскольку право проводить агитацию, в том числе в форме пикетов или встреч с избирателями, кандидаты получают с момента выдвижения, эти ограничения могут коснуться многих из них.

Все акции, которые будущие кандидаты захотят провести в городах – хозяевах чемпионата с 25 мая по 25 июля, будут согласовываться в особом порядке, предусмотренном упомянутыми законом и указом, подтвердили «Ведомостям» в Центризбиркоме. При этом, например, в Москве, где кампания по выборам мэра официально стартовала в воскресенье, речь идет не только о территориях, прилегающих к стадионам и фан-зонам, а обо всей территории столицы, пояснила «Ведомостям» пресс-секретарь департамента региональной безопасности правительства Москвы Елена Романова, добавив, что срок согласования мероприятий останется прежним.

Кроме того, ограничения свободы передвижения могут затруднить кандидатам сбор подписей избирателей (их просто не пустят в некоторые районы и дома) и использование агитационных кубов, также требующих особого разрешения властей. Хотя председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что никаких ограничений чемпионат не создаст: «Подписи не обязательно собирать в Хамовниках (там находится стадион «Лужники» и вводятся запретные зоны. – «Ведомости»), можно и в других районах. Осложнений никаких не будет, у нас все выборы проходят спокойно и никто им не мешает. И я не уверен, что 14 июня кандидаты начнут устанавливать кубы – это мертвый сезон, все интересуются футболом».

Оппозиционеры, уже заявившие о выдвижении в мэры, расценивают ограничения по-разному. По словам экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, основная кампания начнется после регистрации, которая будет в середине июля, а агиткампания развернется в августе, поэтому ограничения будут лишь частичными. Глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин уверен, что ограничения уже действуют. Его сторонники проводят пикеты у подконтрольных единороссам муниципальных советов и в последние недели им стали запрещать акции на 30–50 человек, согласовав лишь несколько пикетов на пять человек, говорит он: «Или мы подаем заявку на пикет в районе Южнопортовый, а нас отправляют в парк «Сокольники». То есть ужесточение началось еще до 25 мая». Яшин беспокоится, что собирать подписи будет почти невозможно: «Нам рассказывают, что дана установка пресекать любую общественно-политическую активность на улицах, а если кто-то будет ходить по квартирам, то человека будут доставлять в полицию для выяснения личности».

В то же время мэрия согласовала на 10 июня на пр-те Сахарова митинг оппозиции против произвола силовых структур, преследования оппонентов власти и массовых задержаний активистов. По словам одного из заявителей – правозащитника Льва Пономарева, проблем с согласованием не было, но о намерении провести эту акцию организаторы уведомили власти еще до подачи заявки. Правда, им не согласовали шествие по Бульварному кольцу, сославшись на подготовку к празднованию Дня России 12 июня, отметил Пономарев.

Никакой необходимости ограничивать публичные акции в период чемпионата мира нет, тем более что стадионы находятся обычно не в центральной части города, замечает политолог Михаил Виноградов: «Так что это скорее зацепка для возможного ограничения. В прошлом году во время Кубка конфедераций были такие же ограничения, но акции разрешали, и ничего страшного не происходило – тогда как раз Навальный отказался проводить акцию на пр-те Сахарова и перенес ее на Тверскую. Так что власти отказами не злоупотребляли». Сейчас, возможно, власти регионов будут ждать сигнала сверху – «продолжать запретительную логику майских акций или, наоборот, устроить «оттепель» для публичных мероприятий», полагает эксперт. На избирательную кампанию согласования никак не повлияют, «если не выдумывать никаких конфликтов», добавляет он.

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