В Москве не разрешили провести митинг против повышения пенсионного возраста

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Власти Москвы не позволят противникам пенсионной реформы испортить футбольный праздник Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Мэрия Москвы не согласовала акцию профсоюзов против повышения пенсионного возраста из-за усиленных мер безопасности во время чемпионата мира по футболу. Заявители, среди которых Конфедерация труда России (КТР), представители КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока», подали уведомление на 18 июля. За день до первого чтения законопроекта в Госдуме они хотели провести шествие и митинг в центре Москвы, предложив властям два маршрута. Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников пояснил «Ведомостям», что в центре проводить такие мероприятия неудобно и для горожан, и для гостей столицы. До 25 июля действуют особые меры согласования публичных акций из-за мундиаля, напомнил он: «Поэтому мы и предложили провести мероприятие не в центре: шествие можно было провести в Люблине, а если только митинг, то в гайд-парке в Сокольниках». По словам одного из заявителей, яблочника Сергея Митрохина, они рассматривают возможность пикетирования Госдумы 18 или 19 июля.

КТР сообщила на своем сайте, что в ходе кампании «Народ против повышения пенсионного ­возраста» прошло уже 140 протестных акций с участием 65 000 человек. В ближай­шие две недели акции ожидаются еще в 40 городах. Самыми массовыми были митинги 1 июля в Омске (более 4500 человек), 4 июля в Череповце (более 4000), 5 июля в Дзержинске (3000), а в Челябинске 1 и 5 июля суммарно протестовали 5000 человек. В организации акций участвуют местные ­отделения КПРФ, «Справедливой России», «Яб­лока», ЛДПР, «Парнаса» и других партий.