Армянская революция может лишить ОДКБ генсека

Хачатуров через месяц после разгона митинга был назначен руководителем Главного штаба Вооруженных сил Армении, а в мае 2017 г. вступил в должность генерального секретаря ОДКБ Анна Исакова / ТАСС

Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову предъявлено обвинение в свержении государственного строя в Армении. Такое же обвинение выдвинуто против экс-президента страны Роберта Кочаряна. Специальная следственная служба (ССС) Армении добивалась ареста обоих, но в пятницу вечером Ереванский суд согласился арестовать лишь Кочаряна, а Хачатуров может быть освобожден под залог в 5 млн драмов ($10 тыс), сообщил в субботу ресурс news.am со ссылкой на адвоката Хачатурова.

И Кочарян, и Хачатуров причастны к разгону митингов 1-2 марта 2008 г. в Ереване, считает ССС. На митинги после выборов президента Армении, победителем которых был объявлен преемник уходившего после двух президентских сроков Кочаряна Серж Саргсян, вышли сторонники первого президента страны Левона Тер-Петросяна. Тер-Петросян занял второе место, его сторонники проигрыш не признали. В результате разгона митингов погибли 10 человек, больше 200 были ранены. Хачатуров тогда руководил Ереванским военным гарнизоном. Активным участником тех событий был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, получивший этот пост после «бархатной революции» в мае 2018 г. Он работал в штабе Тер-Петросяна, а после беспорядков был приговорен к семи годам заключения (через год амнистирован).

Хачатуров через месяц после разгона митинга был назначен руководителем Главного штаба Вооруженных сил Армении, а в мае 2017 г. вступил в должность генерального секретаря ОДКБ. ОДКБ -- международная организация, объединяющая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан; ее цель - защита стран-участниц от внешней агрессии, террористов и природных катастроф. Хачатуров - высшее административное должностное лицо ОДКБ; соглашение о правовом статусе ОДКБ дает ему дипломатический иммунитет, но у стран-участниц ОДКБ есть право отказаться от иммунитета для своего представителя, если он «препятствует осуществлению правосудия». Такое же право есть и у самой ОДКБ -- в отношении должностных лиц организации (в отношении генерального секретаря решение должен принимать Совет ОДКБ), сказано в соглашении.

Хачатуров уехал в Ереван во второй половине июля, другой информацией в ОДКБ не располагают, сказал «Ведомостям» представитель организации (ее штаб-квартира находится в Москве). За день до задержания Хачатуров побывал на допросе в ССС, где ему было предъявлено обвинение, а в пятницу добровольно явился в суд. Обвинения Хачатуров не признал, сообщил «Интерфакс»; адвокат чиновника Мигран Погосян сказал журналистам, что подзащитный не был ознакомлен с основаниями и характером обвинения.

Арест генерального секретаря ОДКБ, несомненно, привел бы к снижению доверия в российско-армянских отношениях, в том числе и в военной области, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Возможно, неформально в адрес армянских коллег и прозвучат крепкие выражения из серии «что у вас происходит», но поскольку понятно, что происходящее не имеет отношения к ОДКБ, а связано со сменой власти в стране, вмешиваться никто не будет -- это внутриполитическая ситуация, считает политолог Федор Лукьянов. Возникает лишь вопрос, что делать с организацией, которая не может длительное время оставаться без управления, отмечает эксперт. Вероятно, Хачатуров сохранит должность, пока его дело не разрешит суд; новый секретарь будет избран в случае обвинительного приговора, допускает Лукьянов.