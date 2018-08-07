Минкомсвязи расширяет перечень оснований для внесудебной блокировки сайтов

Существующее законодательство не позволяет осуществлять блокировку сайтов оперативно Сергей Портер / Ведомости

Минкомсвязи предлагает внести изменения в закон «Об информации», дополнив список оснований для досудебной блокировки интернет-сайтов «обоснованием и оправданием экстремистской и (или) террористической деятельности». Проект изменений опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Министерство указывает, что в существующей редакции закона досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры применима только при выявлении фактов призыва к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. «Ограничение доступа к иной информации экстремистского и террористического толка осуществляется в рамках статьи 15.1 вышеуказанного закона только по решению суда, что не позволяет осуществлять блокировку сайтов оперативно», - пишет Минкомсвязи.

В случае принятия предложенных поправок в перечень оснований для судебной блокировки войдет также информация, содержащая обоснование и оправдание осуществления экстремистской и (или) террористической деятельности.

На самом деле с «оправданием терроризма» все достаточно просто, говорит директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский: такое понятие есть в Уголовном кодексе и там говорится, что под оправданием терроризма следует понимать публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке. Что касается оправдания экстремистской деятельности, то такого понятия в уголовном законодательстве нет. Впрочем, если его будут трактовать по аналогии с существующим оправданием терроризма, ничего принципиально не изменится: и сейчас по факту для признания материала экстремистским уже не нужно призыва — достаточно просто некоторого одобрения, и слов «революция необходима» достаточно не только для блокировки ресурса.

Но блокировать без суда до сих пор могли только призывы к экстремизму, напоминает юрист Международной Агоры Дамир Гайнутдинов. А если предложенные поправки будут приняты, то это произойдет уже фактически с любыми материалами, которые прокурор сочтет экстремистскими - хотя и вопреки федеральному закону о противодействии экстремизму, согласно которому решение о признании материалов экстремистскими может принять только суд. А раз могут, то и будут блокировать, конечно же: карикатуры, анекдоты, часы патриарха и ролики Навального, предупреждает эксперт.

В начале года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил дать властям право блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке, сославшись на успешный опыт Китая. Обжаловать действия госорганов можно будет в суде, уточнил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что эти вопросы, «безусловно, подлежат глубокой проработке», но не стал конкретизировать позицию Кремля.

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