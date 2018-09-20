Незарегистрированная партия Навального подала иск к Минюсту

Сторонники Алексея Навального требуют признать незаконным отказ в регистрации «России будущего» и обязать зарегистрировать ее Максим Стулов / Ведомости

Незарегистрированная политическая партия «Россия будущего» подала иск к Минюсту в Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщил в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией и секретарь центрального совета партии Иван Жданов. «Мы постоянно проходим все юридические процедуры и будем их проходить и дальше. Этот иск подать стоило только потому, что в европейском суде этот кейс будет называться «Россия будущего» против России». Я бы назвал его «Прекрасная и сильная Россия будущего против нынешней воровской власти», но названия не мы даем», – написал Жданов. «На Замоскворецкий суд рассчитывать не приходится, – уверен он, – уже проходили. Любой, кто посмотрит на отказ в регистрации и иск партии, убедится в безупречности нашей юридической позиции. Решение о регистрации партии созреет не в суде, а созреет в тот момент, когда люди на улицах страны скажут, что нам нужны свои представители в государственных органах. Тогда партию зарегистрируют без всяких судов за сутки, просто уверен в этом», – заключил Жданов.

Иск опубликован на сайте партии, в нем сторонники Алексея Навального требуют признать незаконным отказ в регистрации «России будущего» и обязать зарегистрировать ее. Отказом в регистрации нарушается право заявителя на объединение, которое предусмотрено Конституцией, сказано в иске, а также право на создание политических партий. По мнению представителей партии, они предоставили необходимый набор документов для регистрации, отказ же в регистрации создает для заявителя правовую неопределенность в том, какие документы необходим для регистрации.

«Ведомости» направили запрос в Минюст. Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль подтвердила «Ведомостям», что иск зарегистрирован, судью пока не назначили.

В конце августа Минюст повторно отказал партии «Россия будущего» в регистрации. В уведомлении министерства говорилось, что партия не предоставила необходимые по закону документы: в частности, после внесения в устав изменений, которых требовал Минюст, министерство получило лишь сами поправки, а не полный текст устава с внесенными в него изменениями. Минюст указывает, что партийцы не прислали копии протоколов конференций региональных собраний о выдвижении делегатов на второй съезд партии, который должен был утвердить изменения в устав. От министерства были и другие замечания. В видео у себя на сайте Навальный прокомментировал отказ: «Понятно, почему нам отказывают в регистрации – мы пойдем на выборы и их «Единую Россию» победим. Пройдем в Думу, создадим комиссии по парламентскому расследованию коррупции, начнем отменять законы, мешающие жить людям. Путин этого не хочет, поэтому меня на выборы не пускает и партию нашу запрещает регистрировать».

Очередной учредительный съезд партии Навального прошел в мае. Поначалу он планировался на начало марта, но в конце февраля у оппозиционера снова отобрали название его незарегистрированной Партии прогресса: его взяла себе партия «Гражданская позиция», которая входит в партийный пул политтехнолога Андрея Богданова. В руководство этой партии вошел бывший сотрудник московского штаба Навального Виталий Серуканов, который со скандалом покинул штаб.

Партию прогресса Навальный пытался зарегистрировать первый раз в 2014 г.: она создала необходимые по закону 44 региональных отделения, но Минюст счел, что это было сделано позже установленного шестимесячного срока, и лишил партию регистрации.

В 2013 г. Богданов уже давал одной из своих партий название незарегистрированной партии Навального: тогда партия Богданова «Родная страна» переименовалась в «Народный альянс». Навальный пытался обжаловать в суде ту смену названия, но безуспешно.