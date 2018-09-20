Политика / Социальная политика

Министерство экологии Подмосковья возглавит выходец из Минобороны

Отвечавший в том числе за «мусорную проблему» Александр Коган покинет свой пост
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Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган покинет свой пост, следует из сообщения на сайте правительства Московской области.

20 сентября в Московской областной думе рассмотрели вопрос о согласовании кандидатур на замещение руководящих должностей в новом составе правительства области. Депутаты проголосовали за всех кандидатов, предложенных переизбранным на новый срок губернатором Андреем Воробьевым.

Министром экологии и природопользования будет назначен Дмитрий Куракин, говорится в сообщении на сайте правительства. В новой должности он будет отвечать за вопросы экологии, лесных отношений, управления и распоряжения имуществом. До этого он был заместителем председателя правительства Московской области, говорится в сообщении. Останется ли работать в руководстве Подмосковья покидающий пост министра экологии Александр Коган, представители правительства Московской области не уточняют.

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