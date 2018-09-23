ЛДПР отозвала наблюдателей перед подсчетом голосов во Владимирской области

Представителей кандидата в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина начали удалять с избирательных участков, где начался подсчет голосов Артем Геодакян / ТАСС

Представителей кандидата в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина начали удалять с избирательных участков, где начался подсчет голосов. Об этом сообщил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. По его данным, подлинные документы об отзыве в комиссии не поступили, в качестве аргументов фигурируют фотографии документа за подписью руководителя регионального отделения ЛДПР, присланные на смартфоны председателей участковых комиссий.

«В некоторые участковые избирательные комиссии Владимирской области были направлены наблюдатели и члены избирательной комиссий с правом совещательного голоса, не представляющие партию ЛДПР, не являющиеся ее членами, а также не согласованные с координационным советом Владимирского отделения ЛДПР, с целью провокаций и создания препятствий проведению стабильного избирательного процесса», — говорится в письме, которое аннулирует полномочия представителей кандидата в Александровском и Вязниковском районах, а также во Владимире, Гусь-Хрустальном, Муроме и Коврове.

Информацию о поступлении такого письма подтвердил председатель Владимирского облизбиркома Вадим Минаев. По его словам, избирком не вмешивается во внутрипартийную ситуацию, но в течение дня от имени ЛДПР выступали люди, не имеющие отношения к партии. По данным облизбиркома, от ЛДПР зарегистрировано около 90 наблюдателей, данные по членам УИК с правом совещательного голоса отсутствуют.

Сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин, который является членом ТИК Вязниковского района с правом совещательного голоса, рассказал, что где-то членов комиссий выгнали, а где-то - нет: «Никак не могут решить в вышестоящих комиссиях, что делать с этим письмом и как поступать в этой ситуации». Бузин считает это плохим признаком: «Письмо пришло от руководителя регионального отделения. А направлял нас — кандидат. Это разные вещи».

«С нашей точки зрения, действия координатора регионального отделения ЛДПР во Владимирской области направлены на отказ от реальной борьбы во втором туре, поскольку устраняют контроль за теми комиссиями, на которых находятся опытные и хорошо подготовленные общественные наблюдатели, — добавляет Бузин. — А обвинения в "провокациях" на самом деле лишь свидетельствуют, что никаких действительных и обоснованных претензий к работе общественных наблюдателей не существует».

«Наблюдателей никто не отзывает. Есть официальные наблюдатели от ЛДПР. Но вы должны понимать, что иногда могут внедриться несознательные элементы с желанием сначала помочь, а потом оказать деструктивное воздействие на сами выборы. Мы не заинтересованы в революциях, мы заинтересованы в качественном подсчете и честных выборах», — говорит депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин, который сейчас находится во Владимире. Он не может подтвердить достоверность письма, направленного на участки. По его словам, результаты показывают победу Сипягина, правда, по подсчету небольшого процента протоколов: «Это конкурентная борьба, никто не говорит, что кто-то плохой, кто-то хороший. Решают избиратели. Мы как партия наблюдаем за процессом». По его словам, пока выборы проходят спокойно: «Какие-то сигналы о нарушениях были, но они отрабатываются и во взаимодействии с органами власти, и во взаимодействии с аппаратом губернатора, который взаимодействует с избирательной комиссией области». Самое главное, что построен конструктивный диалог, считает Деньгин: «Когда диалог ведется, мы всячески будем его поддерживать как системная партия. Мы будем стараться, чтобы наш кандидат победил».

По состоянию на 21.51 мск после подсчета 8,93% протоколов губернатор Владимирской области Светлана Орлова набирала 44,9% голосов, Владимир Сипягин — 49,83%.