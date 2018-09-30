Россия не стала главным антигероем Генеральной ассамблеи ООН

А в речи Лаврова эксперты даже увидели стремление к налаживанию отношений с Западом

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В Нью-Йорке в понедельник завершаются «выступления высокого уровня» на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Александр Щербак / ТАСС

В Нью-Йорке в понедельник завершаются «выступления высокого уровня» на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ее главными темами, как и ожидалось, стали урегулирование в Сирии, ядерное разоружение КНДР, атомная сделка с Ираном и проблемы международной торговли. А вот о России в привычном для Запада негативном ключе с трибуны ООН говорили мало. Как отметила представитель МИДа Мария Захарова, мероприятие проходит в конструктивной атмосфере, хотя «без острых углов и традиционной риторики» тоже не обходится.

Острые углы не желали обходить и некоторые союзники Москвы. Например, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем поблагодарил Россию и Иран за их «героическую помощь» Дамаску и осудил международную коалицию во главе с США, которая «совершила многочисленные убийства гражданских лиц, в том числе женщин и детей» и «напрямую оказывала военную помощь террористам, пока те воевали против сирийской армии». В связи с этим Муаллем потребовал, чтобы «оккупационные силы» Запада немедленно и без каких-либо условий покинули Сирию.