Путин изменил программу переговоров с президентом Египта после трагедии в Керчи

Но, по словам Пескова, случившееся в Крыму с этим никак не связано

Pavel Golovkin / AP

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в расширенном составе, которые должны были пройти в среду в Сочи, отменены. Об этом «Ведомостям» сообщили источник, близкий к организаторам переговоров, один участник российской делегации и еще два близких к ней собеседника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» заявил, что отмена переговоров в расширенном составе не связана с трагедией в Керчи. «Нет. Это не связано. Просто все вопросы были обсуждены [на переговорах] в узком составе», — сказал представитель Кремля.

На вопрос о возможности поездки президента в Керчь Песков не ответил. Он отметил, что в программе пребывания Путина на форуме «Валдай» изменений нет.

Ранее Кремль сообщил, что 18 октября Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», темой которой будет «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке». Пока программа на четверг не меняется, сказал собеседник «Ведомостей», близкий к организаторам визита Путина в Сочи.

Сиси прилетел в Сочи с официальным визитом во вторник. В тот же день прошла его неформальная встреча с Путиным. Официальная часть визита была запланирована на 17 октября. В среду президенты провели переговоры в узком формате.

По итогам переговоров Путин заявил журналистам, что в Керчи произошло «трагическое событие». «Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных органов и спецслужб общественность будет проинформирована», — сказал он. Путин также выразил соболезнования родственникам погибших и призвал почтить минутой молчания память жертв трагедии.

В Политехническом колледже в Керчи в среду произошел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек, более 40 пострадали. По факту произошедшего Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), но позже переквалифицировал статью на «убийство двух и более лиц» (105 УК).

В керченском колледже произошел взрыв